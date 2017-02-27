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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6590659165926593

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:30

  uaprofi написав:ребята, шо с рынком?
почему сегодня не было нормальной коррекции?

В США был выходной :) Спекулянты воспользовались этим, посмотрим, удастся ли им зафиксировать этот завышенный курс на сегодня)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:46

  Alex2006 написав:
  uaprofi написав:ребята, шо с рынком?
почему сегодня не было нормальной коррекции?

В США был выходной :) Спекулянты воспользовались этим, посмотрим, удастся ли им зафиксировать этот завышенный курс на сегодня)

блин предлагаю синхронизировать все праздники с США , ну придумаем что-то на день благодарения , у нас достаточно святых, вон католическое рождество приняли так давайте и все США праздники возьмем :) США будет приятно .
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"Хочу вам сказать главное: мы прошли весь пик выплат по долгам. На данный момент у Украины нет никакого макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну. Мы постоянно общаемся с главой Национального банка Украины. Хочу всех успокоить: печатать гривны точно никто не собирается. Будет ли рост до 32-33 гривен? Я не вижу для этого никаких предпосылок. У нас есть валютные интервенции, с помощью которых мы можем компенсировать некоторые проблемы в государственном секторе", — сказал Гетманцев.
это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ? :mrgreen:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:00

Сегодня на утро корсчета перевалили за 62 млрд.
Очень много вышло из суточных депосертификатов (+14 млрд). :roll:

Рынок никак не сбалансируется, похоже что отток валюты продолжается. На сегодня видится рост курса гривны, возможно даже 28.40 увидим.


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VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:04

  yama написав:это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ? :mrgreen:

Работа у них такая - врать народу о реальном положении вещей. Никто же не выйдет и не скажет, что у нас всё плохо, потому что вынесут вперёд ногами сразу. Ельцин в 1998-м тоже говорил, что у нас всё хорошо, а на следующий день объявили дефолт. Поэтому слова этих чиновников не стоят и копейки, нужно самому смотреть и анализировать ситуацию, благо сейчас есть доступ практически к любой к информации, и есть наш форум. :)
Striker
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