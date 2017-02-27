Додано: Вів 13 жов, 2020 11:04

yama написав: это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ? это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ?

Работа у них такая - врать народу о реальном положении вещей. Никто же не выйдет и не скажет, что у нас всё плохо, потому что вынесут вперёд ногами сразу. Ельцин в 1998-м тоже говорил, что у нас всё хорошо, а на следующий день объявили дефолт. Поэтому слова этих чиновников не стоят и копейки, нужно самому смотреть и анализировать ситуацию, благо сейчас есть доступ практически к любой к информации, и есть наш форум.