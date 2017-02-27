В США был выходной Спекулянты воспользовались этим, посмотрим, удастся ли им зафиксировать этот завышенный курс на сегодня)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:30
В США был выходной Спекулянты воспользовались этим, посмотрим, удастся ли им зафиксировать этот завышенный курс на сегодня)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:46
блин предлагаю синхронизировать все праздники с США , ну придумаем что-то на день благодарения , у нас достаточно святых, вон католическое рождество приняли так давайте и все США праздники возьмем США будет приятно .
По теме
это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:00
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:04
Работа у них такая - врать народу о реальном положении вещей. Никто же не выйдет и не скажет, что у нас всё плохо, потому что вынесут вперёд ногами сразу. Ельцин в 1998-м тоже говорил, что у нас всё хорошо, а на следующий день объявили дефолт. Поэтому слова этих чиновников не стоят и копейки, нужно самому смотреть и анализировать ситуацию, благо сейчас есть доступ практически к любой к информации, и есть наш форум.
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:13
всё ещё проще, разве напёрсточник предупреждает заранее что намерен обмануть клиентов?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:14
А який там %?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:16
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:17
прозапас укргаз 10% годовых в гривне, потом в валюту с которой выход бесплатный. Банк государственный, надёжность высокая. Счёт текущий, снимайте когда хотите. Есть онлайн обмен в любую минуту можно выйти в валюту (по памяти ограничение в 150 тыс год назад сняли). Это не совет, просто я бы так поступил.
на счёт хранить большие суммы в одном банке спорно, введут ограничения будете месяц снимать валюту. Лучше разбить на 5-6 банок из топ 10.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
|