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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6591659265936594>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:30

  uaprofi написав:ребята, шо с рынком?
почему сегодня не было нормальной коррекции?

В США был выходной :) Спекулянты воспользовались этим, посмотрим, удастся ли им зафиксировать этот завышенный курс на сегодня)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:46

  Alex2006 написав:
  uaprofi написав:ребята, шо с рынком?
почему сегодня не было нормальной коррекции?

В США был выходной :) Спекулянты воспользовались этим, посмотрим, удастся ли им зафиксировать этот завышенный курс на сегодня)

блин предлагаю синхронизировать все праздники с США , ну придумаем что-то на день благодарения , у нас достаточно святых, вон католическое рождество приняли так давайте и все США праздники возьмем :) США будет приятно .
По теме
"Хочу вам сказать главное: мы прошли весь пик выплат по долгам. На данный момент у Украины нет никакого макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну. Мы постоянно общаемся с главой Национального банка Украины. Хочу всех успокоить: печатать гривны точно никто не собирается. Будет ли рост до 32-33 гривен? Я не вижу для этого никаких предпосылок. У нас есть валютные интервенции, с помощью которых мы можем компенсировать некоторые проблемы в государственном секторе", — сказал Гетманцев.
это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ? :mrgreen:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:00

Сегодня на утро корсчета перевалили за 62 млрд.
Очень много вышло из суточных депосертификатов (+14 млрд). :roll:

Рынок никак не сбалансируется, похоже что отток валюты продолжается. На сегодня видится рост курса гривны, возможно даже 28.40 увидим.


Зображення
VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:04

  yama написав:это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ? :mrgreen:

Работа у них такая - врать народу о реальном положении вещей. Никто же не выйдет и не скажет, что у нас всё плохо, потому что вынесут вперёд ногами сразу. Ельцин в 1998-м тоже говорил, что у нас всё хорошо, а на следующий день объявили дефолт. Поэтому слова этих чиновников не стоят и копейки, нужно самому смотреть и анализировать ситуацию, благо сейчас есть доступ практически к любой к информации, и есть наш форум. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:13

  Striker написав:
  yama написав:это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ? :mrgreen:

Работа у них такая - врать народу о реальном положении вещей. Никто же не выйдет и не скажет, что у нас всё плохо, потому что вынесут вперёд ногами сразу. Ельцин в 1998-м тоже говорил, что у нас всё хорошо, а на следующий день объявили дефолт. Поэтому слова этих чиновников не стоят и копейки, нужно самому смотреть и анализировать ситуацию, благо сейчас есть доступ практически к любой к информации, и есть наш форум. :)

всё ещё проще, разве напёрсточник предупреждает заранее что намерен обмануть клиентов?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:14

  alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи


А який там %?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи


% на залишок платять?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:16

  Investor_K написав:
  alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи


А який там %?

Та не важливо - 0,ххххх%
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:17

  alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи
прозапас укргаз 10% годовых в гривне, потом в валюту с которой выход бесплатный. Банк государственный, надёжность высокая. Счёт текущий, снимайте когда хотите. Есть онлайн обмен в любую минуту можно выйти в валюту (по памяти ограничение в 150 тыс год назад сняли). Это не совет, просто я бы так поступил.

на счёт хранить большие суммы в одном банке спорно, введут ограничения будете месяц снимать валюту. Лучше разбить на 5-6 банок из топ 10.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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