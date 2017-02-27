RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6591659265936594

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .

Прием 28.25 до 28,30---продажа 28,37-28,40
На окнах меньшего не видел
холява
2
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2813 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:22

  alex10 написав:
  Investor_K написав:
  alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи


А який там %?

Та не важливо - 0,ххххх%


Тоді чому не в кеш?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5854
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:28

  холява написав:Здравствуйте .

Прием 28.25 до 28,30---продажа 28,37-28,40
На окнах меньшего не видел

можно спросить? зачем вы окна мониторите, это же ярмарка жадности, курсы для бабушек и лохов.
Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4704
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З Креді Агріколя потім кеш важко забрати, треба замовляти порційно, бігати у відділення) Вже проходив, знаю) І відчуваєш себе винуватим коли кожен раз замовляєш велику суму, наче використав банк) Бо в мене такі умови що відсоток не беруть за вхід та вихід. Наче пограв дівчину і не одружився)
sailed
 
Повідомлень: 436
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:12

  alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи

Конкорд дає 2% в доларах на поточному. Оформіть One Card грн і $. Це набагато краще, ніж 0,хх %.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 15.02.20
Подякував: 119 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:16

  sailed написав:З Креді Агріколя потім кеш важко забрати, треба замовляти порційно, бігати у відділення) Вже проходив, знаю) І відчуваєш себе винуватим коли кожен раз замовляєш велику суму, наче використав банк) Бо в мене такі умови що відсоток не беруть за вхід та вихід. Наче пограв дівчину і не одружився)

Відчувати себе винним при використанні можливостей, які надає банк - це трошки смішно. :) Банкам же все одно на ваші почуття, коли вони беруть плату за свої послуги або відсотки по кредиту.
Востаннє редагувалось Striker в Вів 13 жов, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 15.02.20
Подякував: 119 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:17

  Striker написав:
  alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи

Конкорд дає 2% в доларах на поточному. Оформіть One Card грн і $. Це набагато краще, ніж 0,хх %.


А як той Конкорд потім віддає?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5854
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.10.2020.....................28,3135
Доллар прибавил 7 копеек.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 2 копейки, отрабатывая рост доллара в мире. Котироки евро ниже вчерашнего закрытия. Простояв почти час, после 11-30 начали плавно сужать спред сверху и вскоре достигли значения 1.5 копейки. Похоже, что идет достаточно активная и сбалансированная торговля.
Справочный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3250, что на 2 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов. Немного ослабили эфект наличка и казначейство.

В пятницу объем валютного рынка вырос с 413.2 до 540.7 млн. Обороты чистые. Активничали, в основном, банки, чьи обороты превысили клиентские. Такую активность можно считать началом влияния выходного в понедельник. Получилось, что двойная порция была накануне, а не после выходного :) Примечательно, что рынок сам сбалансировался при не вполне обычных раскладах, и обошлось без вмешательства регулятора. Клиентские обороты остались примерно на том же уровне. Предложение немного выросло, а спрос немного упал, сохранив легкое преимущество.

  vitaliian написав:всё ещё проще, разве напёрсточник предупреждает заранее что намерен обмануть клиентов?

Наперсточник предупреждает: "Кручу, верчу, обмануть хочу" :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5257
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3183 раз.
Подякували: 8658 раз.
 
Профіль
22
9
18
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:22

  Investor_K написав:А як той Конкорд потім віддає?

Точно знаю, що можна вийти безкоштовно через депо, оформивши депозитну карту, або обміняти потім $ на грн і потягти сервісом іншого банку без комісій. Більше інформації в профільній темі. По сумам також там питайте.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 15.02.20
Подякував: 119 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6591659265936594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 51, 52, 53
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
526 124596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 04:42
Shaman
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1998, 1999, 2000
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19999 2549347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 22:04
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1660159
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.