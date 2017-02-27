Здравствуйте .
Прием 28.25 до 28,30---продажа 28,37-28,40
На окнах меньшего не видел
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте .
Прием 28.25 до 28,30---продажа 28,37-28,40
На окнах меньшего не видел
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:22
Тоді чому не в кеш?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:28
можно спросить? зачем вы окна мониторите, это же ярмарка жадности, курсы для бабушек и лохов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
З Креді Агріколя потім кеш важко забрати, треба замовляти порційно, бігати у відділення) Вже проходив, знаю) І відчуваєш себе винуватим коли кожен раз замовляєш велику суму, наче використав банк) Бо в мене такі умови що відсоток не беруть за вхід та вихід. Наче пограв дівчину і не одружився)
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:12
Конкорд дає 2% в доларах на поточному. Оформіть One Card грн і $. Це набагато краще, ніж 0,хх %.
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:16
Відчувати себе винним при використанні можливостей, які надає банк - це трошки смішно. Банкам же все одно на ваші почуття, коли вони беруть плату за свої послуги або відсотки по кредиту.
Востаннє редагувалось Striker в Вів 13 жов, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:17
А як той Конкорд потім віддає?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.10.2020.....................28,3135
Доллар прибавил 7 копеек.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 2 копейки, отрабатывая рост доллара в мире. Котироки евро ниже вчерашнего закрытия. Простояв почти час, после 11-30 начали плавно сужать спред сверху и вскоре достигли значения 1.5 копейки. Похоже, что идет достаточно активная и сбалансированная торговля.
Справочный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3250, что на 2 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов. Немного ослабили эфект наличка и казначейство.
В пятницу объем валютного рынка вырос с 413.2 до 540.7 млн. Обороты чистые. Активничали, в основном, банки, чьи обороты превысили клиентские. Такую активность можно считать началом влияния выходного в понедельник. Получилось, что двойная порция была накануне, а не после выходного Примечательно, что рынок сам сбалансировался при не вполне обычных раскладах, и обошлось без вмешательства регулятора. Клиентские обороты остались примерно на том же уровне. Предложение немного выросло, а спрос немного упал, сохранив легкое преимущество.
Наперсточник предупреждает: "Кручу, верчу, обмануть хочу"
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:22
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