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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6592659365946595

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 195
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
141
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:01

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of US

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших більше 5000 на добу :|

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0262(+0,0147). ВПАЛИ. Йшло додолу по 2,62 копійки за добу. Це майже вдвічи швидше ніж росло на попередньому тижні. Нарешті, на сьомому тижні припали. Та на око, на графіку то не падіння, а боковик! Якось НБУ перестав підпихувати догори, та перед виборами хтось і без нього не дає дуже швидко падати. А як же комусь хочеться на вибори гривню зміцнити!!!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0099(+0,0100). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,99 копійки за добу. Ще трошечки пригальмували. Та потяг собі йде і йде на Богодухів...

Повні оберти МБ за тиждень 1969,3085(1881,4944) млн. долярів. Підросли, та без ожитацій! Робочий тиждень повний. Середні оберти за цей час склали 393,86(376,30) млн.дол. Вони вищі за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 360,75(359,87) млн.грн., які також трохи підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,3135(28,3803) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,6185(26,5691) грн./дол. і це на 1.70(1,81) грн./дол. меньше поточного курсу. Припало! Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6.37(6,82) відсотка. Припалала.

Та все одно доляр перекуплено на 1,70 гривні.

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,3137(28,3188) грн./$. Воно припало! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!

На моменті, якось так, поточний міжбанк 28,3135, середньотижневе за пройдешній тиждень 28,3137 і доляр перекуплено по року на 1,7 гривні!

Тиждень шкереберть - чотири кроки додолу і крочок догори. Та знову гривня падає :cry:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Наперсточник предупреждает: "Кручу, верчу, обмануть хочу"
не "обмануть" а "запутать") на "обмануть" бы клиенты разбежались)
  Investor_K написав:А як той Конкорд потім віддає?
евро отдаёт без комиссий, у банки обычно хорошие курсы обмена.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав: Сегодня на утро корсчета перевалили за 62 млрд.
Очень много вышло из суточных депосертификатов (+14 млрд).
Рынок никак не сбалансируется, похоже что отток валюты продолжается. На сегодня видится рост курса гривны, возможно даже 28.40 увидим.


Судя по тишине на МБ и нале, экстра-спрос на пол-ярда уходит на аукцион невиданной щедрости. Сегодня в меню (13 жовтня):
Гривня: 6 міс, 1 рік, 2 роки, 3 роки (без валютных овгз).
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:14

  alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" )
Не бачу альтернативи


Укргазбанк на поточному (картка ПроЗАПАС),
USD - 1.5%, вихід вільний,
UAH - 10%, вихід готівкою 0,5% або 1%, точно не пам'ятаю.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:16

vitaliian
Не мені,але відповім,в нашому місті (Запоріжжя) в банках завжди чогось нема,то гривні, то валюти,якраз того що тобі потрібно.у вікнах майже завжди є все.
гуляйполе
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