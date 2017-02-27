дядя Caша написав: In memory of US Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших більше 5000 на добу
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0262(+0,0147). ВПАЛИ. Йшло додолу по 2,62 копійки за добу. Це майже вдвічи швидше ніж росло на попередньому тижні. Нарешті, на сьомому тижні припали. Та на око, на графіку то не падіння, а боковик! Якось НБУ перестав підпихувати догори, та перед виборами хтось і без нього не дає дуже швидко падати. А як же комусь хочеться на вибори гривню зміцнити!!!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0099(+0,0100). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,99 копійки за добу. Ще трошечки пригальмували. Та потяг собі йде і йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1969,3085(1881,4944) млн. долярів. Підросли, та без ожитацій! Робочий тиждень повний. Середні оберти за цей час склали 393,86(376,30) млн.дол. Вони вищі за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 360,75(359,87) млн.грн., які також трохи підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,3135(28,3803) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,6185(26,5691) грн./дол. і це на 1.70(1,81) грн./дол. меньше поточного курсу. Припало! Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6.37(6,82) відсотка. Припалала.
Та все одно доляр перекуплено на 1,70 гривні.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,3137(28,3188) грн./$. Воно припало! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!
На моменті, якось так, поточний міжбанк 28,3135, середньотижневе за пройдешній тиждень 28,3137 і доляр перекуплено по року на 1,7 гривні!
Тиждень шкереберть - чотири кроки додолу і крочок догори. Та знову гривня падає
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
VALONI написав: Сегодня на утро корсчета перевалили за 62 млрд. Очень много вышло из суточных депосертификатов (+14 млрд). Рынок никак не сбалансируется, похоже что отток валюты продолжается. На сегодня видится рост курса гривны, возможно даже 28.40 увидим.
Судя по тишине на МБ и нале, экстра-спрос на пол-ярда уходит на аукцион невиданной щедрости. Сегодня в меню (13 жовтня): Гривня: 6 міс, 1 рік, 2 роки, 3 роки (без валютных овгз).
alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" ) Не бачу альтернативи
Укргазбанк на поточному (картка ПроЗАПАС), USD - 1.5%, вихід вільний, UAH - 10%, вихід готівкою 0,5% або 1%, точно не пам'ятаю.