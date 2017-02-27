дядя Caша написав: In memory of US Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших більше 5000 на добу
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0262(+0,0147). ВПАЛИ. Йшло додолу по 2,62 копійки за добу. Це майже вдвічи швидше ніж росло на попередньому тижні. Нарешті, на сьомому тижні припали. Та на око, на графіку то не падіння, а боковик! Якось НБУ перестав підпихувати догори, та перед виборами хтось і без нього не дає дуже швидко падати. А як же комусь хочеться на вибори гривню зміцнити!!!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0099(+0,0100). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,99 копійки за добу. Ще трошечки пригальмували. Та потяг собі йде і йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1969,3085(1881,4944) млн. долярів. Підросли, та без ожитацій! Робочий тиждень повний. Середні оберти за цей час склали 393,86(376,30) млн.дол. Вони вищі за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 360,75(359,87) млн.грн., які також трохи підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,3135(28,3803) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,6185(26,5691) грн./дол. і це на 1.70(1,81) грн./дол. меньше поточного курсу. Припало! Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6.37(6,82) відсотка. Припалала.
Та все одно доляр перекуплено на 1,70 гривні.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,3137(28,3188) грн./$. Воно припало! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!
На моменті, якось так, поточний міжбанк 28,3135, середньотижневе за пройдешній тиждень 28,3137 і доляр перекуплено по року на 1,7 гривні!
Тиждень шкереберть - чотири кроки додолу і крочок догори. Та знову гривня падає
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
VALONI написав: Сегодня на утро корсчета перевалили за 62 млрд. Очень много вышло из суточных депосертификатов (+14 млрд). Рынок никак не сбалансируется, похоже что отток валюты продолжается. На сегодня видится рост курса гривны, возможно даже 28.40 увидим.
Судя по тишине на МБ и нале, экстра-спрос на пол-ярда уходит на аукцион невиданной щедрости. Сегодня в меню (13 жовтня): Гривня: 6 міс, 1 рік, 2 роки, 3 роки (без валютных овгз).
alex10 написав:Отримав кілька сот кіло грн. Потрібно зберігти на рік-два з можливістю швидкого доступу. Грн-депо навіть не розглядаю, метали - дорого і спред... Куплю з ринку бакс - і на поточний в "Кредіт-алкоголь" ) Не бачу альтернативи
Укргазбанк на поточному (картка ПроЗАПАС), USD - 1.5%, вихід вільний, UAH - 10%, вихід готівкою 0,5% або 1%, точно не пам'ятаю.
гуляйполе написав:vitaliian Не мені,але відповім,в нашому місті (Запоріжжя) в банках завжди чогось нема,то гривні, то валюти,якраз того що тобі потрібно.у вікнах майже завжди є все.
если меняешь 100$ то пофиг на курс, 100-200$ как правило (если не форс мажор) есть всегда и везде. А с 10 тыс разница на курсе в 10-15 коп это честно-украденные у вас 1000-1500 грн, как по мне не мало, лучше жене/детям что-то купить, чем подарить их обменнику. Я открываю счёт в той валюте которую покупаю и заказываю её на 2й день к снятию. Обычно 5-7 банков продают валюту по нормальному курсу, не так уж и сложно завести в этих банках счета.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
"Хочу вам сказать главное: мы прошли весь пик выплат по долгам. На данный момент у Украины нет никакого макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну. Мы постоянно общаемся с главой Национального банка Украины. Хочу всех успокоить: печатать гривны точно никто не собирается. Будет ли рост до 32-33 гривен? Я не вижу для этого никаких предпосылок. У нас есть валютные интервенции, с помощью которых мы можем компенсировать некоторые проблемы в государственном секторе", — сказал Гетманцев.
это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ?
Не думаю, что они пожалеют. Чтобы пожалеть надо уметь правильно считать прибыль/убытки, а если бы они это умели, они бы не брали по 28.Х) Так что, они будут спать спокойно, зебро-кабанчики нарассказывают им, что все правильно сделали, ведь скоро 30+!
Zebra написав:
Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+ Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Что же, прошло 7 месяцев, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.50*1.07 = 28.36
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Аналітики BofA Securities прогнозують, що наступний транш МВФ Україні надійде у кінці 2020 - початку 2021 року.
Про це йдеться в огляді BofA Securities, передає "Інтерфакс-Україна".
"Влада України продовжує підтверджувати свою відданість програмі, так що тепер країна, можливо, підходить до моменту початку поступового вирішення існуючих проблем. Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021 року", - йдеться в огляді.
Аналітики вважають, що новою причиною для відстрочки траншу став закладений урядом рівень дефіциту бюджету на 2021 рік (6%), який перевищує очікування МВФ, що містяться в програмі.
Також аналітики акцентували увагу на новому раунді тиску на заступників голови НБУ Рожкову і Сологуба, які є єдиними заступниками голови центробанку, кандидатури яких не вносив новий голова НБУ Кирило Шевченко.
Крім цього, в BofA Securities звернули увагу на можливі побоювання МВФ щодо необхідної законодавчої бази НАБУ.
"Все це зробило затримку поточної програми МВФ досить очевидною і відомою ринку", - стверджують аналітики.