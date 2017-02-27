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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:00
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Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 13 жов, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:02
Это же где такие наглые барыги сидят? Адекватные обменки даже на рознице торгуют по курсам 28.35-28.39. Опт крутит по 28.36-28.38.
Кстати, большой привет членам секты "па 24". Похмелились уже после отката вниз аж на 15 копеек? Похоже сегодня к концу торгов весь ваш откат сожрут до последней крошки... В мире бакс снова пошел укрепляться. Значит завтра и у нас подхватят.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:15
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.10.2020...........15.10.2020
дата розрахунку..............12.10.2020............13.10.2020
Євро.................................33,3398.................33,3935...+0.16%
Долар США......................28,2481.................28,3164...+0.24%
После полудня доллар прибавил еще около трети копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 2 копейки, отрабатывая рост доллара в мире. Котировки евро ниже вчерашнего закрытия. Простояв почти час, после 11-30 начали плавно сужать спред сверху и вскоре достигли значения 1.5 копейки. Похоже, что идет достаточно активная и сбалансированная торговля.
Справочный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3250, что на 2 копейки выше открытия.
Перед обедом опустились на полкопейки. После обеда выросли на 2 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.3250 - 28.3400. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Рост официальных курсов произошел благодаря вчерашней вечерней динамике на пустом ТОМном рынке. Сегодняшняя сессия прошла спокойно, движение относительно доллар и евро оказалось разнонаправленным. Это позволяет говорить о приблизительном балансе спроса и предложения. Предпраздничная торговля, похоже, утратила активность достаточно рано.
Этот день в истории:
2019 - 24.5380 (+0) +378
2018 - 27.9282 (-6) +39
2017 - 26.5380 (-10)
2016 - 25.7908 (-1)
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:42
По продаже поднялись 28.42 ,по приему как стояли 28.30 так и стоят .
Не следует Вам ,напоминать людям о некоторых заблуждениях .
Они этого не прощают , особенно женщины .
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:02
МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины с 8,2% до 7,2%. Тем не менее, прогноз остается гораздо более негативным, нежели ожидания МЭРТ (-5,2%) и НБУ (-6%).
В долларах США ВВП снизится на 7,8%, или 12 млрд со 154 до 142.
Уровень безработицы вырастет с 8,5% до 11% (+430 тыс человек).
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 13 жов, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:03
Не путайте термины "заблуждение" и "глупая упёртость". Когда людям дают аргументированные выкладки с расчетами, почему курс будет стремиться к 30 и выше, а они всё равно твердят "будет по 24, будет по 24" - то это уже не некоторые заблуждения, а прямо таки какая-то одержимость! Если даже 100 раз сказать "халва", то во рту от этого слаще не станет...
А между тем опт уже оперативно отреагировал на рост доллара в мире, поднял свои курсы: на 2 копейки на приеме - до 28.38, и сразу на 4 копейки на продаже - до 28.42.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:19
лучше страдать х**ней и просто купить валюту сегодня (70% долл и 30% евро)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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