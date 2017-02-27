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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:00
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Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 13 жов, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:02
Это же где такие наглые барыги сидят? Адекватные обменки даже на рознице торгуют по курсам 28.35-28.39. Опт крутит по 28.36-28.38.
Кстати, большой привет членам секты "па 24". Похмелились уже после отката вниз аж на 15 копеек? Похоже сегодня к концу торгов весь ваш откат сожрут до последней крошки... В мире бакс снова пошел укрепляться. Значит завтра и у нас подхватят.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:15
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.10.2020...........15.10.2020
дата розрахунку..............12.10.2020............13.10.2020
Євро.................................33,3398.................33,3935...+0.16%
Долар США......................28,2481.................28,3164...+0.24%
После полудня доллар прибавил еще около трети копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 2 копейки, отрабатывая рост доллара в мире. Котировки евро ниже вчерашнего закрытия. Простояв почти час, после 11-30 начали плавно сужать спред сверху и вскоре достигли значения 1.5 копейки. Похоже, что идет достаточно активная и сбалансированная торговля.
Справочный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3250, что на 2 копейки выше открытия.
Перед обедом опустились на полкопейки. После обеда выросли на 2 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.3250 - 28.3400. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Рост официальных курсов произошел благодаря вчерашней вечерней динамике на пустом ТОМном рынке. Сегодняшняя сессия прошла спокойно, движение относительно доллар и евро оказалось разнонаправленным. Это позволяет говорить о приблизительном балансе спроса и предложения. Предпраздничная торговля, похоже, утратила активность достаточно рано.
Этот день в истории:
2019 - 24.5380 (+0) +378
2018 - 27.9282 (-6) +39
2017 - 26.5380 (-10)
2016 - 25.7908 (-1)
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:42
По продаже поднялись 28.42 ,по приему как стояли 28.30 так и стоят .
Не следует Вам ,напоминать людям о некоторых заблуждениях .
Они этого не прощают , особенно женщины .
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:02
МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины с 8,2% до 7,2%. Тем не менее, прогноз остается гораздо более негативным, нежели ожидания МЭРТ (-5,2%) и НБУ (-6%).
В долларах США ВВП снизится на 7,8%, или 12 млрд со 154 до 142.
Уровень безработицы вырастет с 8,5% до 11% (+430 тыс человек).
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 13 жов, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:03
Не путайте термины "заблуждение" и "глупая упёртость". Когда людям дают аргументированные выкладки с расчетами, почему курс будет стремиться к 30 и выше, а они всё равно твердят "будет по 24, будет по 24" - то это уже не некоторые заблуждения, а прямо таки какая-то одержимость! Если даже 100 раз сказать "халва", то во рту от этого слаще не станет...
А между тем опт уже оперативно отреагировал на рост доллара в мире, поднял свои курсы: на 2 копейки на приеме - до 28.38, и сразу на 4 копейки на продаже - до 28.42.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:19
лучше не страдать х**ней и просто купить валюту сегодня (70% долл и 30% евро)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:49
Ура, Минфин привлек на сегодняшнем аукционе 6 млрд.грн.
Ну,ну. А ничего что в пятницу 9 октября НБУ выдал 5-летний рефинанс на 5 млрд.грн.
Ставки продолжают свой рост.
По двух и трехлетним ставки на годовых максимумах. Вот такая перемога.
По коротким 6 мес. Как всегда 2 рабочих заявки, по 8% и 2 заявки для отвлечения внимания по 10% не большим объемом. Привлекли почти 2 млрд.
По годовым заявок вроде много, но рост все равно идет. Привлекли 1,8 млрд по 10% . Такое впечатление что ставки шли согласованные, потому-что минимальный уровень = уровню отсечки = средневзвесу. Вот странно, да, почему никто не подал по 9,99% для приличия ?))
По двух и трех леткам примерно все так же. Заявок мало, пахнет договорняком. Много заявок это как по долларам, когда подано например 26, удовлетворили 23. А не 6/4 или 4/2.
Еще понравилось Гетьманцев начал очередной припарочный бред нести в интервью. Мол в следующем году мы не будем проводить эмиссию, а увеличим внешние займы, за счет сокращения внутренних. Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:55
ВАЛЮТНІ ДЕРЖБОРГИ УКРАЇНИ: ГРАФІК ВИПЛАТ У 2021 РОЦІ
Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов констатує, що у вересні 2021 року обсяг виплат держави по валютним боргам перевищить 3 млрд дол.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:06
Ради Бога, в этом году в сентябре 2,6 отлистали и шо?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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