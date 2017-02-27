Додано: Вів 13 жов, 2020 17:49

Ура, Минфин привлек на сегодняшнем аукционе 6 млрд.грн.Ну,ну. А ничего что в пятницу 9 октября НБУ выдал 5-летний рефинанс на 5 млрд.грн.Ставки продолжают свой рост.По двух и трехлетним ставки на годовых максимумах. Вот такая перемога.По коротким 6 мес. Как всегда 2 рабочих заявки, по 8% и 2 заявки для отвлечения внимания по 10% не большим объемом. Привлекли почти 2 млрд.По годовым заявок вроде много, но рост все равно идет. Привлекли 1,8 млрд по 10% . Такое впечатление что ставки шли согласованные, потому-что минимальный уровень = уровню отсечки = средневзвесу. Вот странно, да, почему никто не подал по 9,99% для приличия ?))По двух и трех леткам примерно все так же. Заявок мало, пахнет договорняком. Много заявок это как по долларам, когда подано например 26, удовлетворили 23. А не 6/4 или 4/2.Еще понравилось Гетьманцев начал очередной припарочный бред нести в интервью. Мол в следующем году мы не будем проводить эмиссию, а увеличим внешние займы, за счет сокращения внутренних. Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?