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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6594659565966597

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 197
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
142
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:13

  zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! :) :)
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:29

  asti написав:
  zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! :) :)
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)

Це вам на домашній бюджет де захотіли - дали дітям кишенькові. Не захотіли - не дали. Для того, щоб "никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет" потрібно зробити секвестр бюджету а це матиме багато негативних наслідків для влади.
Якщо без секвестру, то можна зробити як в старі добрі. 28-29 грудня перерахувати кошти на казначейські рахунки. Їх звичайно всі не встигнуть освоїти і гроші повернуться. Але наші умільці навчились закривати все актами і видатковими готуючись до такого сценарію. Тому у нас дуже часто у першій декаді січня часто відбувались піки по курсу долара.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:33

  asti написав:
  prodigy написав:Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов констатує, що у вересні 2021 року обсяг виплат держави по валютним боргам перевищить 3 млрд долл.
Ради Бога, в этом году в сентябре 2,6 отлистали и шо?



и то....
вместо хоть какого-то развития (хотя бы на уровне Чехии)...только занимаем и занимаем, а денег все меньше и меньше

лично мне без разницы, но за детей :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:46

  Realist написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! :) :)
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)
Це вам на домашній бюджет де захотіли - дали дітям кишенькові. Не захотіли - не дали. Для того, щоб "никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет" потрібно зробити секвестр бюджету а це матиме багато негативних наслідків для влади.
Якщо без секвестру, то можна зробити як в старі добрі. 28-29 грудня перерахувати кошти на казначейські рахунки. Їх звичайно всі не встигнуть освоїти і гроші повернуться. Але наші умільці навчились закривати все актами і видатковими готуючись до такого сценарію. Тому у нас дуже часто у першій декаді січня часто відбувались піки по курсу долара.
Сейчас никто так делать не будет - недовиконають і крапка! Ніякого секвестру і ніяких перерахувань - просто у свій час уряд отримає догану за невиконання бюджету і (можливо) піде у відставку. Скоріш за все так і було задумано//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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  #<1 ... 6594659565966597
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