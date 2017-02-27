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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6595659665976598>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 198
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
142
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:29

  asti написав:
  zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! :) :)
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)

Це вам на домашній бюджет де захотіли - дали дітям кишенькові. Не захотіли - не дали. Для того, щоб "никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет" потрібно зробити секвестр бюджету а це матиме багато негативних наслідків для влади.
Якщо без секвестру, то можна зробити як в старі добрі. 28-29 грудня перерахувати кошти на казначейські рахунки. Їх звичайно всі не встигнуть освоїти і гроші повернуться. Але наші умільці навчились закривати все актами і видатковими готуючись до такого сценарію. Тому у нас дуже часто у першій декаді січня часто відбувались піки по курсу долара.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:33

  asti написав:
  prodigy написав:Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов констатує, що у вересні 2021 року обсяг виплат держави по валютним боргам перевищить 3 млрд долл.
Ради Бога, в этом году в сентябре 2,6 отлистали и шо?



и то....
вместо хоть какого-то развития (хотя бы на уровне Чехии)...только занимаем и занимаем, а денег все меньше и меньше

лично мне без разницы, но за детей :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:46

  Realist написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! :) :)
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)
Це вам на домашній бюджет де захотіли - дали дітям кишенькові. Не захотіли - не дали. Для того, щоб "никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет" потрібно зробити секвестр бюджету а це матиме багато негативних наслідків для влади.
Якщо без секвестру, то можна зробити як в старі добрі. 28-29 грудня перерахувати кошти на казначейські рахунки. Їх звичайно всі не встигнуть освоїти і гроші повернуться. Але наші умільці навчились закривати все актами і видатковими готуючись до такого сценарію. Тому у нас дуже часто у першій декаді січня часто відбувались піки по курсу долара.
Сейчас никто так делать не будет - недовиконають і крапка! Ніякого секвестру і ніяких перерахувань - просто у свій час уряд отримає догану за невиконання бюджету і (можливо) піде у відставку. Скоріш за все так і було задумано//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:Что же, прошло 7 месяцев, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.50*1.07 = 28.36 :)

То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:01

  Faceless написав:
Alex2006 написав:Что же, прошло 7 месяцев, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.50*1.07 = 28.36 :)

То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает

А шо це за гривнадепо? В якій банці?
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:07

  Faceless написав:
Alex2006 написав:Что же, прошло 7 месяцев, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.50*1.07 = 28.36 :)

То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает

Т.е. гривна в плюсе даже на пике загона :) А что будет после окончания загона... мы уже видели :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Ну,ну. А ничего что в пятницу 9 октября НБУ выдал 5-летний рефинанс на 5 млрд.грн.

Список банков, получивших рефинанс:
АТ "АЛЬФА-БАНК" 640 000.0
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 10 000.0
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 100 000.0
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 885 000.0
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 39 000.0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 000 000.0
АТ "Укрексімбанк" 337 990.0
АТ "КРЕДОБАНК" 600 000.0
АТ "ПУМБ" 800 000.0
АТ "РВС БАНК" 120 000.0
АТ "ТАСКОМБАНК" 200 000.0
АТ "АП БАНК" 40 000.0
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 28 000.0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 200 000.0

Я далеко не всех из них могу заподозрить в сговоре с правительством для финансирования последнего.

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:
  Faceless написав:
Alex2006 написав:Что же, прошло 7 месяцев, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.50*1.07 = 28.36 :)

То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает

Т.е. гривна в плюсе даже на пике загона :) А что будет после окончания загона... мы уже видели :)


Так уже не в плюсе. Уже. Даже с подстановкой высоких ставок в гривне. Уже проиграла даже матрацу. И где там пик ещё не ясно. Вот тогда можно будет продать часть и на гривнедепо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:16

  Faceless написав:
Alex2006 написав:
  Faceless написав:То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает

Т.е. гривна в плюсе даже на пике загона :) А что будет после окончания загона... мы уже видели :)


Так уже не в плюсе. Уже. Даже с подстановкой высоких ставок в гривне. Уже проиграла даже матрацу. И где там пик ещё не ясно. Вот тогда можно будет продать часть и на гривнедепо

Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:28

По данным Нацбанка, основные показатели, определяющие ситуацию на денежно-кредитном рынке, имеют следующий уровень:

объем наличности вне банков с начала года вырос на 23,6%;
объем денежной массы: за сентябрь вырос на 2,9%, с начала года – на 19,8%, до 1,723 трлн грн;
объем денежной базы: за сентябрь вырос на 1%, с начала года – на 18,9%, до 567,9 млрд грн.
andrein
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