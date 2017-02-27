zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)
Це вам на домашній бюджет де захотіли - дали дітям кишенькові. Не захотіли - не дали. Для того, щоб "никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет" потрібно зробити секвестр бюджету а це матиме багато негативних наслідків для влади. Якщо без секвестру, то можна зробити як в старі добрі. 28-29 грудня перерахувати кошти на казначейські рахунки. Їх звичайно всі не встигнуть освоїти і гроші повернуться. Але наші умільці навчились закривати все актами і видатковими готуючись до такого сценарію. Тому у нас дуже часто у першій декаді січня часто відбувались піки по курсу долара.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)
Це вам на домашній бюджет де захотіли - дали дітям кишенькові. Не захотіли - не дали. Для того, щоб "никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет" потрібно зробити секвестр бюджету а це матиме багато негативних наслідків для влади. Якщо без секвестру, то можна зробити як в старі добрі. 28-29 грудня перерахувати кошти на казначейські рахунки. Їх звичайно всі не встигнуть освоїти і гроші повернуться. Але наші умільці навчились закривати все актами і видатковими готуючись до такого сценарію. Тому у нас дуже часто у першій декаді січня часто відбувались піки по курсу долара.
Сейчас никто так делать не будет - недовиконають і крапка! Ніякого секвестру і ніяких перерахувань - просто у свій час уряд отримає догану за невиконання бюджету і (можливо) піде у відставку. Скоріш за все так і було задумано//)
Alex2006 написав:Что же, прошло 7 месяцев, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.50*1.07 = 28.36
То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает
А шо це за гривнадепо? В якій банці?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Alex2006 написав:Что же, прошло 7 месяцев, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.50*1.07 = 28.36
То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает
Т.е. гривна в плюсе даже на пике загона А что будет после окончания загона... мы уже видели
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
zzzzzz написав:Ну,ну. А ничего что в пятницу 9 октября НБУ выдал 5-летний рефинанс на 5 млрд.грн.
Список банков, получивших рефинанс: АТ "АЛЬФА-БАНК" 640 000.0 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 10 000.0 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 100 000.0 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 885 000.0 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 39 000.0 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 000 000.0 АТ "Укрексімбанк" 337 990.0 АТ "КРЕДОБАНК" 600 000.0 АТ "ПУМБ" 800 000.0 АТ "РВС БАНК" 120 000.0 АТ "ТАСКОМБАНК" 200 000.0 АТ "АП БАНК" 40 000.0 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 28 000.0 АТ "БАНК АВАНГАРД" 200 000.0
Я далеко не всех из них могу заподозрить в сговоре с правительством для финансирования последнего.
Faceless написав:То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает
Т.е. гривна в плюсе даже на пике загона А что будет после окончания загона... мы уже видели
Так уже не в плюсе. Уже. Даже с подстановкой высоких ставок в гривне. Уже проиграла даже матрацу. И где там пик ещё не ясно. Вот тогда можно будет продать часть и на гривнедепо
Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
По данным Нацбанка, основные показатели, определяющие ситуацию на денежно-кредитном рынке, имеют следующий уровень:
объем наличности вне банков с начала года вырос на 23,6%; объем денежной массы: за сентябрь вырос на 2,9%, с начала года – на 19,8%, до 1,723 трлн грн; объем денежной базы: за сентябрь вырос на 1%, с начала года – на 18,9%, до 567,9 млрд грн.