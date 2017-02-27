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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:36
Alex2006 написав:
Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше
ага, кому-то точно нужно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ