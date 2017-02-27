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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6595659665976598

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 198
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
142
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:36

  Alex2006 написав:Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше :)

ага, кому-то точно нужно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 6595659665976598
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