Додано: Вів 13 жов, 2020 20:32

headshaker написав: buratinyo написав:

Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост. Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось.Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.



buratinyo написав: На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году. На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых



А я-то по наивности думал, что война и потеря территорий были главной проблемой в четырнадцатом и последующих годах...



Ваша беззаветная любовь к кацабстану как-то затейливо перемешана с осознанием собственной неполноценности и несамодостаточности. Но тут, действительно, каждому свое: для решения проблем один стремится работать и развиваться, другой - отдаться повыгоднее. Однако наблюдения показывают, что стратегически проститутки всегда в проигрыше. А я-то по наивности думал, что война и потеря территорий были главной проблемой в четырнадцатом и последующих годах...Ваша беззаветная любовь к кацабстану как-то затейливо перемешана с осознанием собственной неполноценности и несамодостаточности. Но тут, действительно, каждому свое: для решения проблем один стремится работать и развиваться, другой - отдаться повыгоднее. Однако наблюдения показывают, что стратегически проститутки всегда в проигрыше.

Война и потеря территорий это проблема во многих других контекстах, но не в конкретном мною указанном, касающегося экономических трендов в Украине. И перестань юлить - война становится войной лишь тогда, когда уполномоченное лицо объявляет военное положение в стране. Все остальное со стороны власти это сдача страны агрессору, даже если верховный главнокомандующий брызгает слюнями по тв на представителя агрессора. Вы голосовали за Порошенко?Моя позиция ниже. На ее фоне о собственной неполноценности и несамонедостаточности нужно задуматься Вам.Итак, Россия ведет себя как агрессор по отношении не только к Украине, отстаивая свои шкурные интересы через государственные компании, Газпром в частности. Первая российская акция против Украины это организация широкомасштабного марша по Украине с лозунгом "Кучма гэть". Ее цель заставить Кучму согласиться на перезаключение газового договора с Газпромом и повышение цены на российский газ. Не получилось. Вторая акция против Украины это мирный майдан 2005 года. Ее цель - просто привести к власти человека не от Кучмы, который станет инициировать перезаключение газового договора с Газпромом на выгодных для России условиях. Получилось. Третья акция против Украины - кровавый майдан. Ее цель - привести к власти своего человека, который обеспечит аннексию Крыма без боя и его неприступность в дальнейшем, убережет от возможных попыток отбить его военным путем с помощью ВСУ или НАТО. Получилось. Четвертая акция не за горами - очередной майдан с дальнейшим разделением украинцев по территориальному признаку. Ее целью очевидно будет военный захват восточной Украины и включение ее максимально юридически продуманно в состав России.В этом контексте участие и поддержка майданов против любой действующей законной власти в Украине это государственная измена. Про Ваше навязанное пропагандой желание жить чисто по надуманным европейским ценностям прошу не распространяться. Правильно жить нужно по классике - богато и в экологически чистой местности с современной инфраструктурой.Вот так Вам мое ось.