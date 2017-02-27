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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6596659765986599>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 198
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
142
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:36

  Alex2006 написав:Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше :)

ага, кому-то точно нужно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:32

  headshaker написав:
  buratinyo написав:
Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.


  buratinyo написав:На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.


А я-то по наивности думал, что война и потеря территорий были главной проблемой в четырнадцатом и последующих годах...

Ваша беззаветная любовь к кацабстану как-то затейливо перемешана с осознанием собственной неполноценности и несамодостаточности. Но тут, действительно, каждому свое: для решения проблем один стремится работать и развиваться, другой - отдаться повыгоднее. Однако наблюдения показывают, что стратегически проститутки всегда в проигрыше.


Война и потеря территорий это проблема во многих других контекстах, но не в конкретном мною указанном, касающегося экономических трендов в Украине. И перестань юлить - война становится войной лишь тогда, когда уполномоченное лицо объявляет военное положение в стране. Все остальное со стороны власти это сдача страны агрессору, даже если верховный главнокомандующий брызгает слюнями по тв на представителя агрессора. Вы голосовали за Порошенко?

Моя позиция ниже. На ее фоне о собственной неполноценности и несамонедостаточности нужно задуматься Вам.

Итак, Россия ведет себя как агрессор по отношении не только к Украине, отстаивая свои шкурные интересы через государственные компании, Газпром в частности. Первая российская акция против Украины это организация широкомасштабного марша по Украине с лозунгом "Кучма гэть". Ее цель заставить Кучму согласиться на перезаключение газового договора с Газпромом и повышение цены на российский газ. Не получилось. Вторая акция против Украины это мирный майдан 2005 года. Ее цель - просто привести к власти человека не от Кучмы, который станет инициировать перезаключение газового договора с Газпромом на выгодных для России условиях. Получилось. Третья акция против Украины - кровавый майдан. Ее цель - привести к власти своего человека, который обеспечит аннексию Крыма без боя и его неприступность в дальнейшем, убережет от возможных попыток отбить его военным путем с помощью ВСУ или НАТО. Получилось. Четвертая акция не за горами - очередной майдан с дальнейшим разделением украинцев по территориальному признаку. Ее целью очевидно будет военный захват восточной Украины и включение ее максимально юридически продуманно в состав России.

В этом контексте участие и поддержка майданов против любой действующей законной власти в Украине это государственная измена. Про Ваше навязанное пропагандой желание жить чисто по надуманным европейским ценностям прошу не распространяться. Правильно жить нужно по классике - богато и в экологически чистой местности с современной инфраструктурой.

Вот так Вам мое ось.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:39

  asti написав:
  prodigy написав:Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов констатує, що у вересні 2021 року обсяг виплат держави по валютним боргам перевищить 3 млрд долл.
Ради Бога, в этом году в сентябре 2,6 отлистали и шо?

Это коррелирует со снижением чистых валютных резервов НБУ и Минфина?
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:
  Faceless написав:
Alex2006 написав:[quote="5076697:Faceless"]То есть даже бакс под матрацем дал столько же или больше, сколько гривнедепо (и то не всякий), а бакс на депозите, даже с текущими очень низкими ставками, выигрывает

Т.е. гривна в плюсе даже на пике загона :) А что будет после окончания загона... мы уже видели :)


Так уже не в плюсе. Уже. Даже с подстановкой высоких ставок в гривне. Уже проиграла даже матрацу. И где там пик ещё не ясно. Вот тогда можно будет продать часть и на гривнедепо

Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше :)[/quote]Вы и освежите, курс уже выше, чем тот, что вы сами насчитали
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:41

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Ну,ну. А ничего что в пятницу 9 октября НБУ выдал 5-летний рефинанс на 5 млрд.грн.

Список банков, получивших рефинанс:
АТ "АЛЬФА-БАНК" 640 000.0
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 10 000.0
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 100 000.0
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 885 000.0
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 39 000.0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 000 000.0
АТ "Укрексімбанк" 337 990.0
АТ "КРЕДОБАНК" 600 000.0
АТ "ПУМБ" 800 000.0
АТ "РВС БАНК" 120 000.0
АТ "ТАСКОМБАНК" 200 000.0
АТ "АП БАНК" 40 000.0
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 28 000.0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 200 000.0

Я далеко не всех из них могу заподозрить в сговоре с правительством для финансирования последнего.

Источник



Банкам нужны деньги, чтобы выдавать бизнесу дешевые кредиты, уже выдали 10 млрд грн, ща получили рефинанс -теперь еще 5 млрд выдадут
http://finbalance.com.ua/news/prohrama-5-7-9-obsyah-pozik-perevishchiv-10-mlrd-hrn
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:46

  buratinyo написав: И перестань юлить - война становится войной лишь тогда, когда уполномоченное лицо объявляет военное положение в стране

Ты готов мобилизироваться и пойти рыть окопы ? нет ? а почему ?

Есть много мест на планете, где идёт война, но военного положения нет.
Например, Израиль-Палестина
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:50

  buratinyo написав:В этом контексте участие и поддержка майданов против любой действующей законной власти в Украине это государственная измена

Так и слышу, любое противодействие продажи Украины России - это государственная "измена"

А потом к тебе придёт условный моторола и ты будешь вопить, а где украинская полиция, а где ВСУ ?
Но их нет, ты ведь всё это продал РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:51

  Faceless написав:
Так уже не в плюсе. Уже. Даже с подстановкой высоких ставок в гривне. Уже проиграла даже матрацу. И где там пик ещё не ясно. Вот тогда можно будет продать часть и на гривнедепо

Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше :)[/quote]Вы и освежите, курс уже выше, чем тот, что вы сами насчитали[/quote]

не спорь с дураком задавит опытом(с)

с депозитами всё...1,5% на 2 года или 8-9% бумаги...нет уж увольте(С)
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Вторая акция против Украины это мирный майдан 2005 года.

В 2005-м не было Майдана.
Знаток.
  buratinyo написав:Третья акция против Украины - кровавый майдан.

Кровавым он стал только и исключительно благодаря украинской власти, которая поддалась на уговоры Кремля и отказалась от сотрудничества с ЕС, а всякие возражения против этого жестоко подавляла. Кровавый Майдан был в том числе и против России, потому как так получилось что это Россия огранизовала майдан против Януковича и Украины - даже сильно набухавшись сложно представить.

  buratinyo написав:В этом контексте участие и поддержка майданов против любой действующей законной власти в Украине это государственная измена.


Государственная измена это допуск войск чужого государства на территорию страны, это пренебрежение интересами своего государства ради интересов другого государства. Всё это как раз продемонстрировала украинская власть осенью 2013 и зимой 2013-2014.
Mind the gap.
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Я Вас Поздравляю , что все хорошо закончилось .
Купите себе в подарок монету на память .
Я серьезно .
В последнее воскресенье купил доллар серебряный 1924 года .
950 -дороговато , но память на всю жизнь .
Он точно дешевле не станет !
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