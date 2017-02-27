ага, кому-то точно нужно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:36
ага, кому-то точно нужно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:32
Война и потеря территорий это проблема во многих других контекстах, но не в конкретном мною указанном, касающегося экономических трендов в Украине. И перестань юлить - война становится войной лишь тогда, когда уполномоченное лицо объявляет военное положение в стране. Все остальное со стороны власти это сдача страны агрессору, даже если верховный главнокомандующий брызгает слюнями по тв на представителя агрессора. Вы голосовали за Порошенко?
Моя позиция ниже. На ее фоне о собственной неполноценности и несамонедостаточности нужно задуматься Вам.
Итак, Россия ведет себя как агрессор по отношении не только к Украине, отстаивая свои шкурные интересы через государственные компании, Газпром в частности. Первая российская акция против Украины это организация широкомасштабного марша по Украине с лозунгом "Кучма гэть". Ее цель заставить Кучму согласиться на перезаключение газового договора с Газпромом и повышение цены на российский газ. Не получилось. Вторая акция против Украины это мирный майдан 2005 года. Ее цель - просто привести к власти человека не от Кучмы, который станет инициировать перезаключение газового договора с Газпромом на выгодных для России условиях. Получилось. Третья акция против Украины - кровавый майдан. Ее цель - привести к власти своего человека, который обеспечит аннексию Крыма без боя и его неприступность в дальнейшем, убережет от возможных попыток отбить его военным путем с помощью ВСУ или НАТО. Получилось. Четвертая акция не за горами - очередной майдан с дальнейшим разделением украинцев по территориальному признаку. Ее целью очевидно будет военный захват восточной Украины и включение ее максимально юридически продуманно в состав России.
В этом контексте участие и поддержка майданов против любой действующей законной власти в Украине это государственная измена. Про Ваше навязанное пропагандой желание жить чисто по надуманным европейским ценностям прошу не распространяться. Правильно жить нужно по классике - богато и в экологически чистой местности с современной инфраструктурой.
Вот так Вам мое ось.
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:39
Это коррелирует со снижением чистых валютных резервов НБУ и Минфина?
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше [/quote]Вы и освежите, курс уже выше, чем тот, что вы сами насчитали
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:41
Банкам нужны деньги, чтобы выдавать бизнесу дешевые кредиты, уже выдали 10 млрд грн, ща получили рефинанс -теперь еще 5 млрд выдадут
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:46
Ты готов мобилизироваться и пойти рыть окопы ? нет ? а почему ?
Есть много мест на планете, где идёт война, но военного положения нет.
Например, Израиль-Палестина
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:50
Так и слышу, любое противодействие продажи Украины России - это государственная "измена"
А потом к тебе придёт условный моторола и ты будешь вопить, а где украинская полиция, а где ВСУ ?
Но их нет, ты ведь всё это продал РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:51
Кому-то надо снова освежить материал за 5-й класс математики, чтобы правильно считать больше-меньше [/quote]Вы и освежите, курс уже выше, чем тот, что вы сами насчитали[/quote]
не спорь с дураком задавит опытом(с)
с депозитами всё...1,5% на 2 года или 8-9% бумаги...нет уж увольте(С)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В 2005-м не было Майдана.
Знаток.
Кровавым он стал только и исключительно благодаря украинской власти, которая поддалась на уговоры Кремля и отказалась от сотрудничества с ЕС, а всякие возражения против этого жестоко подавляла. Кровавый Майдан был в том числе и против России, потому как так получилось что это Россия огранизовала майдан против Януковича и Украины - даже сильно набухавшись сложно представить.
Государственная измена это допуск войск чужого государства на территорию страны, это пренебрежение интересами своего государства ради интересов другого государства. Всё это как раз продемонстрировала украинская власть осенью 2013 и зимой 2013-2014.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:07
prodigy
Я Вас Поздравляю , что все хорошо закончилось .
Купите себе в подарок монету на память .
Я серьезно .
В последнее воскресенье купил доллар серебряный 1924 года .
950 -дороговато , но память на всю жизнь .
Он точно дешевле не станет !
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