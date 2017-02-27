Я Вас Поздравляю , что все хорошо закончилось . Купите себе в подарок монету на память . Я серьезно . В последнее воскресенье купил доллар серебряный 1924 года . 950 -дороговато , но память на всю жизнь . Он точно дешевле не станет !
нет нет, дружище еще 2 месяца ждать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
vitaliian написав:в который раз поражаюсь колхозному курсобразованиюв наших банках, евро на форексе вырос, на межбанке тоже прибавил 13 коп (ко вчерашнему дню), зато вопреки всем трендам наши банки дружно снизили курс покупки на 5-25 коп. В нашем колхозе свой курс, и пфф им на форекс. Они наверное курсы с межбанка получают на следующий в конверте укрпочтой.
Играйте на разнице
это случайный вариант, раз в год
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.