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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65976598659966006601>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 198
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
142
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:с депозитами всё...1,5% на 2 года или 8-9% бумаги...нет уж увольте(С)

в одному із банків БСУ - http://prntscr.com/uynwnx
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:24

  холява написав:prodigy

Я Вас Поздравляю , что все хорошо закончилось .
Купите себе в подарок монету на память .
Я серьезно .
В последнее воскресенье купил доллар серебряный 1924 года .
950 -дороговато , но память на всю жизнь .
Он точно дешевле не станет !



нет нет, дружище
еще 2 месяца ждать :lol:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:26

  greenozon написав:
  prodigy написав:с депозитами всё...1,5% на 2 года или 8-9% бумаги...нет уж увольте(С)

в одному із банків БСУ - http://prntscr.com/uynwnx


мин сумма 10к евро/долл улыбнуло

мона 1 млн под 10% на 10 лет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:28

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:в который раз поражаюсь колхозному курсобразованиюв наших банках, евро на форексе вырос, на межбанке тоже прибавил 13 коп (ко вчерашнему дню), зато вопреки всем трендам наши банки дружно снизили курс покупки на 5-25 коп. В нашем колхозе свой курс, и пфф им на форекс. Они наверное курсы с межбанка получают на следующий в конверте укрпочтой.


Играйте на разнице :D


это случайный вариант, раз в год :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Я далеко не всех из них могу заподозрить в сговоре с правительством для финансирования последнего.
побежали депозитчики с корабля.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:51

Виталиан, есть другая инфа:
https://ukranews.com/news/732017-vklady-naseleniya-v-bankah-uvelichilis
+2% на корабле за сентябрь.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:09

Patrick

Привет .
Как же сегодня не хватает в игре собирателя черешни , мелитопольского грека Хачериди и Рахытьского из Питера .
Защиты НЕТ .
Сколько еще БуЩан потянет ????????
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:14

  Patrick написав:Виталиан, есть другая инфа:
https://ukranews.com/news/732017-vklady-naseleniya-v-bankah-uvelichilis
+2% на корабле за сентябрь.

frant занес на столбик
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:17

  Patrick написав:Виталиан, есть другая инфа:
https://ukranews.com/news/732017-vklady-naseleniya-v-bankah-uvelichilis
+2% на корабле за сентябрь.

тогда зачем им рефинанс если депозитчикам некуда деньги девать? про их мотивацию даже думать боюсь, чтобы мозг не сломать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:17

холява Привет. Вот смотрю и Рамосу - дули кручу.
Бущан.. пока молчу.

Да защиты нет, Зубков повеселил - это и весь позитив. Сцепить зубы и продержаться второй тайм..!
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 13 жов, 2020 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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