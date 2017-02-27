в одному із банків БСУ -
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в одному із банків БСУ -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:24
нет нет, дружище
еще 2 месяца ждать
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:26
мин сумма 10к евро/долл улыбнуло
мона 1 млн под 10% на 10 лет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:28
это случайный вариант, раз в год
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
побежали депозитчики с корабля.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:51
Виталиан, есть другая инфа:
+2% на корабле за сентябрь.
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:09
Patrick
Привет .
Как же сегодня не хватает в игре собирателя черешни , мелитопольского грека Хачериди и Рахытьского из Питера .
Защиты НЕТ .
Сколько еще БуЩан потянет ????????
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:14
frant занес на столбик
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:17
тогда зачем им рефинанс если депозитчикам некуда деньги девать? про их мотивацию даже думать боюсь, чтобы мозг не сломать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:17
холява Привет. Вот смотрю и Рамосу - дули кручу.
Бущан.. пока молчу.
Да защиты нет, Зубков повеселил - это и весь позитив. Сцепить зубы и продержаться второй тайм..!
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 13 жов, 2020 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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