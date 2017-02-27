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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:29
С копейкой это даже ещё очень дорогое сравнение.Кто избавился от гривен в валюту-не пожалеет.Доказано,начиная с 1996 года.
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goldfinger
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:32
Patrick
Бущан на перерыв пошел , как вроде ганджубаса свистнул ......
Жаль в зрачки не посмотреть .
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холява
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:41
Еще и Швейцария немцев тянет 2-1
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холява
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:42
Ярмоленко пора на пенсию, а Бущан молодец, тащит.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:46
холява написав:Patrick
Привет .
Как же сегодня не хватает в игре собирателя черешни , мелитопольского грека Хачериди и Рахытьского из Питера .
Защиты НЕТ .
Сколько еще БуЩан потянет ????????
У Хачериди в детстве было прозвище: Чунга—Чанга. Местные прозвали за смуглую кожу.
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knoppixx
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:50
Нужны такие защитники как Кузнецов, Демьяненко в современном варианте. Такого парня как Виталий Косовский в полузащиту... Что-то у меня ностальгия ((
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Patrick
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:52
asti написав: zzzzzz написав:
Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь!
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который (..), является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ.
Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman
Кстати МВД сегодня получило 2 млрд с фонда по ковид 19.
После жесткого кидка МВФ со стороны зелёной команды— кредитов не дадутъ
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:53
goldfinger написав:
С копейкой это даже ещё очень дорогое сравнение.Кто избавился от гривен в валюту-не пожалеет.Доказано,начиная с 1996 года.
Кто копит баксы годами, в итоге теряет в разы и спонсирует американских безработных и поддержку американский банкиров в кризисы - доказано, начиная с 2000-го года. А кто копит золото и серебро, по крайней мере, сохраняет заработанное, а это уже немаловажно. Делайте выводы, господа.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:59
холява написав:Patrick
Привет .
Как же сегодня не хватает в игре собирателя черешни , мелитопольского грека Хачериди и Рахытьского из Питера .
Защиты НЕТ .
Сколько еще БуЩан потянет ????????
Вам не соромно згадувати цю ватну погань з Пітера?
Краще грати з молодими, ніж цю тварюку викликати.
Заробітчанин хєров.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:07
холява написав:Patrick
Бущан на перерыв пошел , как вроде ганджубаса свистнул ......
Жаль в зрачки не посмотреть .
Я бы уже забил
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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