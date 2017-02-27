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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6598659966006601>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 198
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
142
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:29

  Striker написав:
  yama написав:это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ? :mrgreen:

Работа у них такая - врать народу о реальном положении вещей. Никто же не выйдет и не скажет, что у нас всё плохо, потому что вынесут вперёд ногами сразу. Ельцин в 1998-м тоже говорил, что у нас всё хорошо, а на следующий день объявили дефолт. Поэтому слова этих чиновников не стоят и копейки, нужно самому смотреть и анализировать ситуацию, благо сейчас есть доступ практически к любой к информации, и есть наш форум. :)

С копейкой это даже ещё очень дорогое сравнение.Кто избавился от гривен в валюту-не пожалеет.Доказано,начиная с 1996 года.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:32

Patrick

Бущан на перерыв пошел , как вроде ганджубаса свистнул ......
Жаль в зрачки не посмотреть .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Еще и Швейцария немцев тянет 2-1
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:42

Ярмоленко пора на пенсию, а Бущан молодец, тащит.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:46

  холява написав:Patrick

Привет .
Как же сегодня не хватает в игре собирателя черешни , мелитопольского грека Хачериди и Рахытьского из Питера .
Защиты НЕТ .
Сколько еще БуЩан потянет ????????


У Хачериди в детстве было прозвище: Чунга—Чанга. Местные прозвали за смуглую кожу.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:50

Нужны такие защитники как Кузнецов, Демьяненко в современном варианте. Такого парня как Виталий Косовский в полузащиту... Что-то у меня ностальгия ((
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:52

Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:
  zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! :) :)
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)


Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который (..), является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ.
Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman

Кстати МВД сегодня получило 2 млрд с фонда по ковид 19.

После жесткого кидка МВФ со стороны зелёной команды— кредитов не дадутъ
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:53

  goldfinger написав:С копейкой это даже ещё очень дорогое сравнение.Кто избавился от гривен в валюту-не пожалеет.Доказано,начиная с 1996 года.

Кто копит баксы годами, в итоге теряет в разы и спонсирует американских безработных и поддержку американский банкиров в кризисы - доказано, начиная с 2000-го года. А кто копит золото и серебро, по крайней мере, сохраняет заработанное, а это уже немаловажно. Делайте выводы, господа.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:59

  холява написав:Patrick

Привет .
Как же сегодня не хватает в игре собирателя черешни , мелитопольского грека Хачериди и Рахытьского из Питера .
Защиты НЕТ .
Сколько еще БуЩан потянет ????????

Вам не соромно згадувати цю ватну погань з Пітера?
Краще грати з молодими, ніж цю тварюку викликати.
Заробітчанин хєров.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:07

  холява написав:Patrick

Бущан на перерыв пошел , как вроде ганджубаса свистнул ......
Жаль в зрачки не посмотреть .

Я бы уже забил
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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