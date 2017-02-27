Додано: Вів 13 жов, 2020 23:13

Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.



--

1723/26,5=65,01

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.