Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.
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Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца 200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который (..), является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman
Кстати МВД сегодня получило 2 млрд с фонда по ковид 19.
После жесткого кидка МВФ со стороны зелёной команды— кредитов не дадутъ
Тут как раз еще не самое страшное, что кредитов не дают. Зелень не только разрывает отношения со всем цивилизованным миром, а забирает деньги у умирающих людей и отдает себе на деребан и своим цепным псам.