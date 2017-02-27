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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6598659966006601

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 198
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
142
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:09

  Patrick написав:Виталиан, есть другая инфа:
https://ukranews.com/news/732017-vklady-naseleniya-v-bankah-uvelichilis
+2% на корабле за сентябрь.

С этими цифрами у журнаглистов что-то не то.

Во-первых никто не даёт ссылки на источник.

Во-вторых другое издание написало в двух соседних предложениях такое: "
По данным НБУ, в первый месяц осени депозитный портфель в гривне вырос на 1,8%, в валюте — на 2,3%.

Такая динамика валютных вкладов, вероятно, связана с ростом курса доллара в сентябре. Однако в долларовом эквиваленте объем валютных вкладов физлиц сократился на 0,6%
"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:13

Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.

--
1723/26,5=65,01
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:16

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Patrick

Бущан на перерыв пошел , как вроде ганджубаса свистнул ......
Жаль в зрачки не посмотреть .

Я бы уже забил


Немцы-Швейцария 3-3

Яйца сижу глотаю от этой защиты .....

Для b_investor,
Играл Ярик хорошо ,
Появилась возможность заработка , поехал .


ВОТ ЭТО ГОЛ 11111!!!!!!!
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:20

Можна подумати воно у шахтарі мало заробляло.
Сволота.
Поїхав до своїх.
А ви тут закликаєте цю гніду викликати до збірної. Я би, на вашому місці, потер всю цю хєрню. Бо не витримує жодної критики.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:23

  knoppixx написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь! :) :)
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)


Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который (..), является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ.
Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman

Кстати МВД сегодня получило 2 млрд с фонда по ковид 19.

После жесткого кидка МВФ со стороны зелёной команды— кредитов не дадутъ

Тут как раз еще не самое страшное, что кредитов не дают. Зелень не только разрывает отношения со всем цивилизованным миром, а забирает деньги у умирающих людей и отдает себе на деребан и своим цепным псам.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

b_investor

ДА , НЕ ПАТРИОТ ОН .

Он искал достойную оплату и нашел .
Время всех рассудит .
холява
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