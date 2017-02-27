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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:20
Можна подумати воно у шахтарі мало заробляло.
Сволота.
Поїхав до своїх.
А ви тут закликаєте цю гніду викликати до збірної. Я би, на вашому місці, потер всю цю хєрню. Бо не витримує жодної критики.
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ib_investor
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:23
knoppixx написав: asti написав: zzzzzz написав:
Клоуны, кто вам денег даст на внешке ? Вы хотя-бы перекредитуйте то что должны погасить в следующем году. Я уже молчу про наращивание внешних займов. А про выполнение плана на этот год, даже говорить не хочется. Можно только плакать, или смеяться. Где 250 млрд они брать собрались, или секвестр на 100-200 млрд будете делать ?
ДадУт, не сомневайтесь!
А по-поводу бюджета, естественно никто спецом за 3 месяца
200 ярдов тратить не будет. По итогу выйдем где-то на 100 ярдов дефицита на конец года//)
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который (..), является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ.
Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman
Кстати МВД сегодня получило 2 млрд с фонда по ковид 19.
После жесткого кидка МВФ со стороны зелёной команды— кредитов не дадутъ
Тут как раз еще не самое страшное, что кредитов не дают. Зелень не только разрывает отношения со всем цивилизованным миром, а забирает деньги у умирающих людей и отдает себе на деребан и своим цепным псам. В больницах капец - все за свой счет и даже при этом адекватного лечения все равно нет.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 13 жов, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:25
b_investor
ДА , НЕ ПАТРИОТ ОН .
Он искал достойную оплату и нашел .
Время всех рассудит .
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холява
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:26
Moneta написав:
Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.
--
1723/26,5=65,01
А если в США так посчитать. Поделить денежную массу 19 трюликов на то золото в форт-ноксе, если оно, вообще, еще есть (а больше ЗВР и нету). Во сколько раз должен обесцениться доллар к реально стоящему, новому доллару или к золоту (считайте как хотите)?
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:30
hxbbgaf написав: Moneta написав:
Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.
--
1723/26,5=65,01
А если в США так посчитать. Поделить денежную массу 19 трюликов на то золото в форт-ноксе, если оно, вообще, еще есть (а больше ЗВР и нету). Во сколько раз должен обесцениться доллар к реально стоящему, новому доллару или к золоту (считайте как хотите)?
люди - главная ценность любого государства, разве золото сделало Швейцарию и Китай такими богатыми? Германию после 2й мировой тоже не золото отстроило, вообще ж была разрушена полностью, разграблена.
По большому счету ценность валюты определяется уровнем доверия к ней,экономическим потенциалом государства, инвестиционным климатом, соблюдением законов и прав человека. Украина за годы независимости теряла всё это поэтому обесценивалась гривна и будет обесцениваться. А доллар франк и евро как стояли так и будут стоять.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 13 жов, 2020 23:39, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:30
холява написав:
b_investor
ДА , НЕ ПАТРИОТ ОН .
Он искал достойную оплату и нашел .
Время всех рассудит .
Воно вже давно всіх розсудило.
Лише ви продовжуєте жити минулим.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:34
ib_investor
Это Все Ваши доводы ?
Я еще подскажу .... я не умею на УКРАИНСКОМ писать .
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холява
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:36
vitaliian написав: hxbbgaf написав: Moneta написав:
Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.
--
1723/26,5=65,01
А если в США так посчитать. Поделить денежную массу 19 трюликов на то золото в форт-ноксе, если оно, вообще, еще есть (а больше ЗВР и нету). Во сколько раз должен обесцениться доллар к реально стоящему, новому доллару или к золоту (считайте как хотите)?
люди - главная ценность любого государства, разве золото сделало Швейцарию и Китай такими богатыми? Германию после 2й мировой тоже не золото отстроило, вообще ж была разрушена полностью, разграблена.
А при чем тут это? Нашу денежную массу тоже ж не на людей, а на ЗВР предлагают делить.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:37
Всех Спасла Пресвятая Богородица своим ПОКРОВОМ !!!
Победа !
Всем 20 капель , уснуть не смогу .
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Додано: Вів 13 жов, 2020 23:39
Фух, последние 10 минут были очень нервные. Но наши выстояли! Очень достойно.
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