Хотел написать, но не стал, что можем и забить. Парни выдержали да еще и забили ))
Всех с победой. БУЩАН - СКАЛА ))) !!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:39
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:39
Я вас і так нормально розумію.
Ви тут завжди всім пишете, щоб прибрали за собою.
І ось ваша черга прийшла зробити те саме.
Бо для всіх адекватних людей той ваш Ярослав - запроданець і ренегат.
І коли ви, начебто, такий щирий вболювальник, і робите тут з себе такого тіпа експерта, то треба враховувати всі обставини перед тим, як щось тут базікати.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эти формулы надуманные. К доллару есть доверие к гривне нет, что бы на что вы там не делили. В рф самые большие запасы природных ресурсов в мире, звр = $398 млрд (против наших $26 млрд) , а рубль ненамного устойчивее гривны. Что то другое определяет вес валюты....
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:51
Усіх з ПЕРЕМОГОЮ !!!
Важливо, надзвичайно важливо для команди і для народу.
Збірна об"єднує, вселяє надію і дарує емоції.
Чмо, яке ЄДИНЕ не співало гімн України на іграх збірної, бо "вера не позволяет", не гідне навіть згадки у культурному середовищі.
ПС. Пане Холява, я дуже рідко коментую кого-небудь, однак Ви перевершили межу здорового глузду.
Є такий вислів: "я забрав її з села, однак не зміг забрати село з неї".
Так само і з Вами - ніби в ринках розбираєтесь, і недурна людина, і живете в 21 столітті .... а совок фореве янг у Вашій голові ...
Сумно, блR
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 13 жов, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:51
Возможно, но не я начал считать по ЗВР.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:56
Доллар будут покупать в украине и прочих сомалилендах во все штормы. А гривну кто купит? Они ж ее тупо печатают для нас с вами, в гривне нет сделок за пределами Украины. Даже в рашке/польше заробитчане ее меняют со страшным спредом.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 13 жов, 2020 23:59, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну есть такая методика, ещё есть методика сырьевых ножниц (цены на сырьё которое мы экспортирует и на сырьё которое импортируем) я ей больше доверяю она точнее определяет ценовой баланс/дисбаланс который проще всего регулировать курсом гривны.
звр в ноль при дефиците валюты тратить не будут, значит надо брать за основу не все звр а ту часть которую готовы сжечь для поддержания гривны...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 14 жов, 2020 00:10
stas_rst b_investor
Уважаемые форумчане !
Ракитский играл долго и хорошо .
Он выбрал свой путь .
Пусть по нему идет .
Неизвестно кто из многих других отказался от денег БОЛЬШИХ.
Он не смог .
Если Вы не поняли меня , значит Я непонятно выразился .
Я не обсуждал кто он по жизни .
Я утверждаю , что защитник он был отличный .
Странно что мне еще предьяву за мелитопольца не сделали .
Он ведь у Белорусов , на Гелике ездит , режим поддерживает .
КОНКРЕТНО !
ЗАЩИТЫ НЕТ !<
ЧУДО В ЛИЦУ ВРАТАРЯ общекомандные усилия И СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОМОГЛО ВЫИГРАТЬ .
Можете кого то похвалить из нынешних Защтников ?
ВСЕ .
Додано: Сер 14 жов, 2020 00:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всех с Праздником Великим !
Всех С Покровом Пресвятой Богородицы !
Защитников Украины и Всех кто исполняет воинский долг !
Пусть всегда Вас и Ваших детей Оберегает милостью своей !
Всем Здоровья !
Додано: Сер 14 жов, 2020 00:23
холява без образ і зі Святом Покрови !
Резюме:
1 - людину-чмо не виправдовує наявність кращої пропозиції, він заробив достатньо у Амхетки
2 - по збірній - результат на табло !
ВСЕ
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 14 жов, 2020 00:25, всього редагувалось 1 раз.
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