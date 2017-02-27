Додано: Сер 14 жов, 2020 00:10

stas_rst b_investor



Уважаемые форумчане !

Ракитский играл долго и хорошо .



Он выбрал свой путь .

Пусть по нему идет .



Неизвестно кто из многих других отказался от денег БОЛЬШИХ.

Он не смог .



Если Вы не поняли меня , значит Я непонятно выразился .



Я не обсуждал кто он по жизни .

Я утверждаю , что защитник он был отличный .

Странно что мне еще предьяву за мелитопольца не сделали .

Он ведь у Белорусов , на Гелике ездит , режим поддерживает .



КОНКРЕТНО !

ЗАЩИТЫ НЕТ !<

ЧУДО В ЛИЦУ ВРАТАРЯ общекомандные усилия И СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОМОГЛО ВЫИГРАТЬ .

Можете кого то похвалить из нынешних Защтников ?

ВСЕ .