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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6600660166026603

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 199
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
143
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:ЧУДО В ЛИЦУ ВРАТАРЯ общекомандные усилия И СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОМОГЛО ВЫИГРАТЬ

Колега, Ви, як ніхто інший знаєте, що везе лише тим, хто багато і плідно працює. Наші на межі своїх сил билися і отримали нагороду, нехай вона фартова і тактична, але вона ЗАСЛУЖЕНА і якось так обійшлися без Яріка і слава Богу - єдиний екземпляр який ганьбив Україну на весь світ не співаючи гімн і не прикладаючи руку до серця - таким не місце в збірній, скільки вовка не годуй, а він все одно буде в ліс дивитися, що ми і побачили на його прикладі, немає там за ким ностальгувати від слова ЗОВСІМ !!!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 14 жов, 2020 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:27

2 холява

Ви робите тут з себе футбольного експерта, а насправді банальний «кузьміч».
Женя Хачєріді, коли грав у Греції, поїхав до москви грати з вашим улюбленим «масковськім спартаком».
І спецом одяг захісні щитки кольору нашого прапору, і показав їх всім кацапам.
І це при тому, що хазяїн грецького клубу - росіянин.
Після чого його кар‘єра у Греції закінчилась.

Видали нафіг єресь про необхідність залучити падлюку Рака, дядя.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:31

перефразовуючи відому фразу, "нас усіх потруть" завтра :)
Головне - ПЕРЕМОГА !!! Емоції ж в усіх одинакові.
Нема дeбіла на полі, то й слава яйцям.
Усі молодці ... Все буде Україна !
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

последних 5-10 страниц не понятно о чем ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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