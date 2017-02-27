холява написав:ЧУДО В ЛИЦУ ВРАТАРЯ общекомандные усилия И СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОМОГЛО ВЫИГРАТЬ
Колега, Ви, як ніхто інший знаєте, що везе лише тим, хто багато і самовіддано працює. Наші на межі своїх сил билися і отримали нагороду, нехай вона фартова і тактична, але вона ЗАСЛУЖЕНА і якось так обійшлися без Яріка і слава Богу - єдиний екземпляр який ганьбив Україну на весь світ не співаючи гімн і не прикладаючи руку до серця - таким не місце в збірній, скільки вовка не годуй, а він все одно буде в ліс дивитися, що ми і побачили на його прикладі, немає там за ким ностальгувати від слова ЗОВСІМ !!!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 14 жов, 2020 09:08, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Ви робите тут з себе футбольного експерта, а насправді банальний «кузьміч». Женя Хачєріді, коли грав у Греції, поїхав до москви грати з вашим улюбленим «масковськім спартаком». І спецом одяг захісні щитки кольору нашого прапору, і показав їх всім кацапам. І це при тому, що хазяїн грецького клубу - росіянин. Після чого його кар‘єра у Греції закінчилась.
Видали нафіг єресь про необхідність залучити падлюку Рака, дядя.
Ви робите тут з себе футбольного експерта, а насправді банальний «кузьміч». Женя Хачєріді, коли грав у Греції, поїхав до москви грати з вашим улюбленим «масковськім спартаком». І спецом одяг захісні щитки кольору нашого прапору, і показав їх всім кацапам. І це при тому, що хазяїн грецького клубу - росіянин. Після чого його кар‘єра у Греції закінчилась.
Видали нафіг єресь про необхідність залучити падлюку Рака, дядя.
НЕЛЬЗЯ на Великий Праздник злить людей . Дабы не скандалить и не развозить грязь по страницам . Я Удалил все сообщения .