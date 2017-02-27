Додано: Сер 14 жов, 2020 17:29

Что-то сегодня в форуме затишьеЧитая отдельные баталии на форуме, которые иногда вспыхивают по тем или иным экономическим вопросам, видно следующую тенденцию – мнения полярны, что в принципе естественно, но при этом с одной стороны никто не хочет слушать оппонентов, с другой стороны – приводимые аргументы иногда показывают низкий уровень владения предметом обсуждения.Решил выделить термины, которыми ИМХО, оперируют люди, далекие от профессиональных финансов и экономики, но эмоционально нагнетают непрофессиональные аргументы1)– не было и нет формулы расчета соотношений курсов. Была бы – курсы бы устанавливали ЦБ, и все работали по ним. Очень много факторов, включая такой нерасчетный фактор, как восприятие курса населением и бизнесом. В идеале курс валют, в частности грн/дол, при равновесии должен меняться на уровень соотношения долларовой и гривневой инфляции. Такого не наблюдаем.2)– продвигать идею, что курс устанавливает некая группа товарищей при рыночной торговле, а остальные просто ведутся – как минимум непрофессионально. Повторюсь, много факторов и много игроков. Да, такой эффект возникает, когда происходит резкая коррекция курса – все начинают покупать или продавать. Но это следствие, а не наоборот, что кто-то распустил слухи и курс резко изменился – так не бывает.Также есть ряд мифов, которые проскакивают в обсуждении.Ребята, кто из вас работал в экспортных фирмах и придерживал валюту? Ни разу такого не видел, и сам так не делал. Бизнес не банки, бизнес зарабатывает по другому. И не продавая валюту, и соответственно, ограничивая финансирование текущей деятельности, он потеряет больше. Чтобы так играться надо сидеть плотно на межбанке, а кто там сидит, кроме банков???Единственный из игроков, кто теоретически так может делать, - это Метинвест, который контролирует 60-75% металлургического экспорта. Но во-первых, металлургия сейчас в затяжном кризисе, прибыли там нет, а про опердеятельность смотри выше. Во-вторых, постараюсь выяснить вопрос, задав его «в лоб».Все остальное от лукавогоЧто чистка банков 2014-2015 гг – это исключительно разрушительная деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ. Правда, разнятся мотивы зачем она это делала))) Банков вынесли много, и основные апологеты этой идеи – это обиженные деполюди, которые потеряли деньги по тем или иным причинам. Причем причина, что деньги отнесли в банк-помойку, как-то даже не всплывает. Или что владельцы банков тупо всех кинули.Я вижу четко один положительный момент – вынесли очень много банков-обналок. Которые даже соответствовали всем нормативам – у них просто не было кредитного портфеля. В целом НДС обналку придушили – можете сравнить ставки обнала до Яныка, времен площадок Яныка, и теперь.Национализация Привата – отдельный вопрос. Правильно, неправильно, нарушили закон или подзаконные акты – надо очень детально разбираться. Те, кто кричат, что незаконно разбираются не больше моего, в основном по инфо из инета. Никто не спорит, что объем связанных кредитов зашкаливал – и зачем и почему бывшие владельцы так делали – вопрос открытый. Так что вторая группа, кто ненавидит Гонтареву и ко, - это люди на зп у бывших владельцев.Как я смотрю, гуру форума не используют ничего из выше приведенного.Так что, если встречаете такое в сообщениях, включайте мозг и не воспринимайте всерьез