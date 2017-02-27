Moneta написав:Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.
-- 1723/26,5=65,01
А если в США так посчитать. Поделить денежную массу 19 трюликов на то золото в форт-ноксе, если оно, вообще, еще есть (а больше ЗВР и нету). Во сколько раз должен обесцениться доллар к реально стоящему, новому доллару или к золоту (считайте как хотите)?
люди - главная ценность любого государства, разве золото сделало Швейцарию и Китай такими богатыми? Германию после 2й мировой тоже не золото отстроило, вообще ж была разрушена полностью, разграблена.
По большому счету ценность валюты определяется уровнем доверия к ней,экономическим потенциалом государства, инвестиционным климатом, соблюдением законов и прав человека. Украина за годы независимости теряла всё это поэтому обесценивалась гривна и будет обесцениваться. А доллар франк и евро как стояли так и будут стоять.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 жов, 2020 23:39, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Moneta написав:Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.
-- 1723/26,5=65,01
А если в США так посчитать. Поделить денежную массу 19 трюликов на то золото в форт-ноксе, если оно, вообще, еще есть (а больше ЗВР и нету). Во сколько раз должен обесцениться доллар к реально стоящему, новому доллару или к золоту (считайте как хотите)?
люди - главная ценность любого государства, разве золото сделало Швейцарию и Китай такими богатыми? Германию после 2й мировой тоже не золото отстроило, вообще ж была разрушена полностью, разграблена.
А при чем тут это? Нашу денежную массу тоже ж не на людей, а на ЗВР предлагают делить.
hxbbgaf написав:А при чем тут это? Нашу денежную массу тоже ж не на людей, а на ЗВР предлагают делить.
Эти формулы надуманные. К доллару есть доверие к гривне нет, что бы на что вы там не делили. В рф самые большие запасы природных ресурсов в мире, звр = $398 млрд (против наших $26 млрд) , а рубль ненамного устойчивее гривны. Что то другое определяет вес валюты....
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
hxbbgaf написав:А при чем тут это? Нашу денежную массу тоже ж не на людей, а на ЗВР предлагают делить.
Эти формулы надуманные. К доллару есть доверие к гривне нет, что бы на что вы там не делили. В рф самые большие запасы природных ресурсы в мире, звр = $398 млрд (против наших $26 млрд) , а рубль ненамного устойчивее гривны. Что то другое определяет вес валюты....
hxbbgaf написав:Возможно, но не я начал считать по ЗВР.
ну есть такая методика, ещё есть методика сырьевых ножниц (цены на сырьё которое мы экспортирует и на сырьё которое импортируем) я ей больше доверяю она точнее определяет ценовой баланс/дисбаланс который проще всего регулировать курсом гривны.
звр в ноль при дефиците валюты тратить не будут, значит надо брать за основу не все звр а ту часть которую готовы сжечь для поддержания гривны...
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Читая отдельные баталии на форуме, которые иногда вспыхивают по тем или иным экономическим вопросам, видно следующую тенденцию – мнения полярны, что в принципе естественно, но при этом с одной стороны никто не хочет слушать оппонентов, с другой стороны – приводимые аргументы иногда показывают низкий уровень владения предметом обсуждения. Решил выделить термины, которыми ИМХО, оперируют люди, далекие от профессиональных финансов и экономики, но эмоционально нагнетают непрофессиональные аргументы
1) ЭОК (экономически обоснованный курс) – не было и нет формулы расчета соотношений курсов. Была бы – курсы бы устанавливали ЦБ, и все работали по ним. Очень много факторов, включая такой нерасчетный фактор, как восприятие курса населением и бизнесом. В идеале курс валют, в частности грн/дол, при равновесии должен меняться на уровень соотношения долларовой и гривневой инфляции. Такого не наблюдаем. 2) Загон – продвигать идею, что курс устанавливает некая группа товарищей при рыночной торговле, а остальные просто ведутся – как минимум непрофессионально. Повторюсь, много факторов и много игроков. Да, такой эффект возникает, когда происходит резкая коррекция курса – все начинают покупать или продавать. Но это следствие, а не наоборот, что кто-то распустил слухи и курс резко изменился – так не бывает.
Также есть ряд мифов, которые проскакивают в обсуждении. Миф 1. Экспортеры придерживают валюту Ребята, кто из вас работал в экспортных фирмах и придерживал валюту? Ни разу такого не видел, и сам так не делал. Бизнес не банки, бизнес зарабатывает по другому. И не продавая валюту, и соответственно, ограничивая финансирование текущей деятельности, он потеряет больше. Чтобы так играться надо сидеть плотно на межбанке, а кто там сидит, кроме банков??? Единственный из игроков, кто теоретически так может делать, - это Метинвест, который контролирует 60-75% металлургического экспорта. Но во-первых, металлургия сейчас в затяжном кризисе, прибыли там нет, а про опердеятельность смотри выше. Во-вторых, постараюсь выяснить вопрос, задав его «в лоб». Все остальное от лукавого
Миф 2 Лера 200. Что чистка банков 2014-2015 гг – это исключительно разрушительная деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ. Правда, разнятся мотивы зачем она это делала))) Банков вынесли много, и основные апологеты этой идеи – это обиженные деполюди, которые потеряли деньги по тем или иным причинам. Причем причина, что деньги отнесли в банк-помойку, как-то даже не всплывает. Или что владельцы банков тупо всех кинули.
Я вижу четко один положительный момент – вынесли очень много банков-обналок. Которые даже соответствовали всем нормативам – у них просто не было кредитного портфеля. В целом НДС обналку придушили – можете сравнить ставки обнала до Яныка, времен площадок Яныка, и теперь.
Национализация Привата – отдельный вопрос. Правильно, неправильно, нарушили закон или подзаконные акты – надо очень детально разбираться. Те, кто кричат, что незаконно разбираются не больше моего, в основном по инфо из инета. Никто не спорит, что объем связанных кредитов зашкаливал – и зачем и почему бывшие владельцы так делали – вопрос открытый. Так что вторая группа, кто ненавидит Гонтареву и ко, - это люди на зп у бывших владельцев.
Как я смотрю, гуру форума не используют ничего из выше приведенного. Так что, если встречаете такое в сообщениях, включайте мозг и не воспринимайте всерьез
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 14 жов, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:Миф 2 Лера 200. Что чистка банков 2014-2015 гг – это исключительно разрушительная деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ. Правда, разнятся мотивы зачем она это делала))) Банков вынесли много, и основные апологеты этой идеи – это обиженные деполюди, которые потеряли деньги по тем или иным причинам. Причем причина, что деньги отнесли в банк-помойку, как-то даже не всплывает. Или что владельцы банков тупо всех кинули.
Такой миф на этом форуме просто пестуют. Холят и лилеют
Причин тут две. Первая. Причастные к банкам-помойкам с обналом, резко потеряли такой накатанный способ обнала.
Вторая. Депозитчики, так психология такая. Ведь проще обвинить Леру, чем себя, что отнёс деньги мошенникам.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Посмотрим насколько получится его оживить Только не уверен, что нам это понравится...
Shaman написав:Миф 1. Экспортеры придерживают валюту Ребята, кто из вас работал в экспортных фирмах и придерживал валюту? Ни разу такого не видел, и сам так не делал. Бизнес не банки, бизнес зарабатывает по другому. И не продавая валюту, и соответственно, ограничивая финансирование текущей деятельности, он потеряет больше. Чтобы так играться надо сидеть плотно на межбанке, а кто там сидит, кроме банков???
Это не миф, а преувеличение значения существующего явления. Правильней, конечно, будет сказать, что продавцы придерживают валюту. Участников рынка много, среди них есть и спекулянты. Но даже у бизнеса, если он грамотно построен, есть пара дней в запасе или возможность продать не все сразу. Было бы очень обидно нести серьезные потери из-за мелкой задержки в прохождении платежа или заминки с валютным контролем. К тому же, если экспорт идет напрямую иностранному получателю, дату оплаты трудно прогнозировать с точностью до дня. При покупке картина аналогичная. Разумеется, речь идет об очень небольшой доле от общего объема, но ее достаточно для определенного краткосрочного влияния на курс. Этим явлением объясняется наличие колебаний на спокойном рынке. Отдельно стоит отметить присутствие этого явления в рамках одной сессии. В зависимости от текущей тенденции, дилер банка решает, проводить операцию быстро или выждать час или два. На курс это тоже влияет. Естественно, это явление не стоит демонизировать и списывать на него серьезные движения, вызванные фундаментальными причинами. Очень популярный, часто полезный, но совершенно непригодный для прогнозирования в качестве единственного инструмента теханализ является ни чем иным, как графической моделью этих процессов.
Shaman написав:Банков вынесли много, и основные апологеты этой идеи – это обиженные деполюди, которые потеряли деньги по тем или иным причинам. ...................... Так что вторая группа, кто ненавидит Гонтареву и ко, - это люди на зп у бывших владельцев.
Не менее частое заблуждение интернет-бойцов - приписывание оппонентам корыстного интереса. Так случается, но не массово. Значительно чаще это происходит из-за слишком серьезного восприятия прессы, которой нужны "разоблачения", чтобы быть интересной читателю. К сожалению, далеко не все способны отличать информацию от манипулирования эмоциями. Спланированные информационные атаки обычно осуществляются через прессу и асоциальные сети. Форумы уже не очень интересны как отживающая форма общения. Принять за целенаправленную деятельность тот факт, что человек пропускает всю информацию через призму личных политических предпочтений, очень легко, но в большинстве случаев это не так.
А вот предложение включать мозг и не воспринимать всю информацию на уровне эмоций я могу только приветствовать.
Shaman написав:Банков вынесли много, и основные апологеты этой идеи – это обиженные деполюди, которые потеряли деньги по тем или иным причинам. ...................... Так что вторая группа, кто ненавидит Гонтареву и ко, - это люди на зп у бывших владельцев.
Не менее частое заблуждение интернет-бойцов - приписывание оппонентам корыстного интереса. Так случается, но не массово. Значительно чаще это происходит из-за слишком серьезного восприятия прессы, которой нужны "разоблачения", чтобы быть интересной читателю. К сожалению, далеко не все способны отличать информацию от манипулирования эмоциями. Спланированные информационные атаки обычно осуществляются через прессу и асоциальные сети. Форумы уже не очень интересны как отживающая форма общения. Принять за целенаправленную деятельность тот факт, что человек пропускает всю информацию через призму личных политических предпочтений, очень легко, но в большинстве случаев это не так.
А вот предложение включать мозг и не воспринимать всю информацию на уровне эмоций я могу только приветствовать.
Что то вы по Го аккуратно срезали острые углы.Очевидно, что в шкуре пострадавшего вам не удалось побывать.И не нужно здесь её отбеливать.Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.