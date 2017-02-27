Кучинелли написав:Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.
Это каких юристов ? Диванных или мамкиных ?
Документально ничего нет, есть только эмоции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Кучинелли написав:Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.
Это каких юристов ? Диванных или мамкиных ?
Документально ничего нет, есть только эмоции
Документально у нас вовсе коррупции практически нет. Только в глазах общества чиновник виноват всегда, у него презумпции невиновности нет. Выборы тому доказательство - сколько хороводов с попами не води и в суд не посылай - а погонят с..ми тряпками, если общество нарекло вором.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Кучинелли написав:Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.
Это каких юристов ? Диванных или мамкиных ?
Документально ничего нет, есть только эмоции
А этот снова тулит "документальность" где надо и где не надо... Своей головой думать воспрещается - если не осуждена, значит оклеветана, и точка
Гений, а почему американцы со всей мощью своей юстиции не смогли убийце, вымогателю, налетчику, сутенеру и бутлегеру Аль Капоне вменить ничего, кроме неуплаты налогов???
То-то же - юридические системы неидеальны, а когда чиновники используют для обогащения инструмент законотворчества, там вообще гиблое дело что-то в следственном и судебном порядке доказать. Более того, мошенник еще и всегда может прикрыться предлогом политического преследования.
PS: а к Гонтаревой (лично у меня) претензии не за сам факт вывода с рынка банков, а в проактивной раздаче нецелевого рефинансования в многомиллиардных объемах, который тут же отправлялся на межбанк, где подконтрольный ей НБУ монетизировал эту эмиссию, сливая золотовалютные резервы
Moneta написав: Документально у нас вовсе коррупции практически нет. Только в глазах общества чиновник виноват всегда, у него презумпции невиновности нет. Выборы тому доказательство - сколько хороводов с попами не води и в суд не посылай - а погнали с..ми тряпками, если общество нарекло вором.
И пришли такие воры, что вдруг!, перестало бюджета хватать Хотя, при "барыгах" бюджета хватало
Так кого ты там тряпками погнал ? Сам себя сцаными тряпками отфигачил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Moneta написав: Документально у нас вовсе коррупции практически нет. Только в глазах общества чиновник виноват всегда, у него презумпции невиновности нет. Выборы тому доказательство - сколько хороводов с попами не води и в суд не посылай - а погнали с..ми тряпками, если общество нарекло вором.
И пришли такие воры, что вдруг!, перестало бюджета хватать Хотя, при "барыгах" бюджета хватало
Так кого ты там тряпками погнал ? Сам себя сцаными тряпками отфигачил
Мне с того бюджета ничего не перепадало и не перепадает. Мне все-равно. Ну конечно, если построили пирамиду овгз с 30% реальной доходностью для инсайдеров - то ниодна страна не вытянет. По хорошему по ней нужно было делать дефолт еще при Гройсмане, а не строить дальше. И компашку гонтаревой-пасенюка из НБУ вышвырнуть нужно было в первые дни. За ошибки придется теперь платить клоунам, уже на папиредников не свернешь...
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Кучинелли написав:Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.
Это каких юристов ? Диванных или мамкиных ?
Документально ничего нет, есть только эмоции
Ты ничего не читал и не видел.Есть темы у нас. есть темы в фейсбуке, где люди объединяются и объясняют ситуацию и как законно бороться.Там юристы и приводят документально доказательства нарушения законов.А в последующем есть ещё и масса восторженных побед в судах. что уже и вовсе прямое доказательство.Не осуждена она . т к покровитель был.И дал ей возможность уехать.А вот Зе к сож обделался со своими обещаниями посадить...
а смысл? кому-то выстрелили в ногу, лавочку с высокими % прикрыли, где теперь привлекать будут я хз (кроме известной схемы рефинанса под залог овгз), нагрузку на бюджет снизили, говорят даже кому то дешевые кредиты выдают.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat