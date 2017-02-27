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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6599660066016602>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 199
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
143
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:34

  Кучинелли написав:Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.

Это каких юристов ? Диванных или мамкиных ?

Документально ничего нет, есть только эмоции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:40

  pesikot написав:
  Кучинелли написав:Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.

Это каких юристов ? Диванных или мамкиных ?

Документально ничего нет, есть только эмоции


Документально у нас вовсе коррупции практически нет. Только в глазах общества чиновник виноват всегда, у него презумпции невиновности нет. Выборы тому доказательство - сколько хороводов с попами не води и в суд не посылай - а погонят с..ми тряпками, если общество нарекло вором.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:45

  pesikot написав:
  Кучинелли написав:Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.

Это каких юристов ? Диванных или мамкиных ?

Документально ничего нет, есть только эмоции


А этот снова тулит "документальность" где надо и где не надо... Своей головой думать воспрещается - если не осуждена, значит оклеветана, и точка :o

Гений, а почему американцы со всей мощью своей юстиции не смогли убийце, вымогателю, налетчику, сутенеру и бутлегеру Аль Капоне вменить ничего, кроме неуплаты налогов???

То-то же - юридические системы неидеальны, а когда чиновники используют для обогащения инструмент законотворчества, там вообще гиблое дело что-то в следственном и судебном порядке доказать. Более того, мошенник еще и всегда может прикрыться предлогом политического преследования.

PS: а к Гонтаревой (лично у меня) претензии не за сам факт вывода с рынка банков, а в проактивной раздаче нецелевого рефинансования в многомиллиардных объемах, который тут же отправлялся на межбанк, где подконтрольный ей НБУ монетизировал эту эмиссию, сливая золотовалютные резервы
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:46

  Moneta написав:
Документально у нас вовсе коррупции практически нет. Только в глазах общества чиновник виноват всегда, у него презумпции невиновности нет. Выборы тому доказательство - сколько хороводов с попами не води и в суд не посылай - а погнали с..ми тряпками, если общество нарекло вором.

И пришли такие воры, что вдруг!, перестало бюджета хватать
Хотя, при "барыгах" бюджета хватало

Так кого ты там тряпками погнал ? :)
Сам себя сцаными тряпками отфигачил :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:54

  pesikot написав:
  Moneta написав:
Документально у нас вовсе коррупции практически нет. Только в глазах общества чиновник виноват всегда, у него презумпции невиновности нет. Выборы тому доказательство - сколько хороводов с попами не води и в суд не посылай - а погнали с..ми тряпками, если общество нарекло вором.

И пришли такие воры, что вдруг!, перестало бюджета хватать
Хотя, при "барыгах" бюджета хватало

Так кого ты там тряпками погнал ? :)
Сам себя сцаными тряпками отфигачил :)

Мне с того бюджета ничего не перепадало и не перепадает. Мне все-равно. Ну конечно, если построили пирамиду овгз с 30% реальной доходностью для инсайдеров - то ниодна страна не вытянет. По хорошему по ней нужно было делать дефолт еще при Гройсмане, а не строить дальше. И компашку гонтаревой-пасенюка из НБУ вышвырнуть нужно было в первые дни. За ошибки придется теперь платить клоунам, уже на папиредников не свернешь...
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:За ошибки придется теперь платить клоунам, уже на папиредников не свернешь...

Вони за свої заплатять, а не за чужі. За те, що робили в 2019 з ОВДП і курсом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:По хорошему по ней нужно было делать дефолт еще при Гройсмане, а не строить дальше.
дефолт по гривневым или валютным овгз?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:03

  pesikot написав:
  Кучинелли написав:Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.

Это каких юристов ? Диванных или мамкиных ?

Документально ничего нет, есть только эмоции


Ты ничего не читал и не видел.Есть темы у нас. есть темы в фейсбуке, где люди объединяются и объясняют ситуацию и как законно бороться.Там юристы и приводят документально доказательства нарушения законов.А в последующем есть ещё и масса восторженных побед в судах. что уже и вовсе прямое доказательство.Не осуждена она . т к покровитель был.И дал ей возможность уехать.А вот Зе к сож обделался со своими обещаниями посадить...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:04

  vitaliian написав:
  Moneta написав:По хорошему по ней нужно было делать дефолт еще при Гройсмане, а не строить дальше.
дефолт по гривневым или валютным овгз?

по гривневым, которые Порошенко привлекал в последние месяцы правления под 18-20%

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... rd-352432/
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:31

  Moneta написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:По хорошему по ней нужно было делать дефолт еще при Гройсмане, а не строить дальше.
дефолт по гривневым или валютным овгз?

по гривневым, которые Порошенко привлекал в последние месяцы правления под 18-20%

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... rd-352432/
а смысл? кому-то выстрелили в ногу, лавочку с высокими % прикрыли, где теперь привлекать будут я хз (кроме известной схемы рефинанса под залог овгз), нагрузку на бюджет снизили, говорят даже кому то дешевые кредиты выдают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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