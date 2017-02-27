tumos написав:
Т.е. банк является потенциальным заведением, который тупо всех кинет ?
Будь-яка людина є потенційним генієм чи злодієм....
І цей потенціал обмежують кримінальним кодексом. чи вихованням...
До когось не доходить - і вони стають реальними мешканцями місць позбавлень волі
Для більшості-приклад меншості (злодії в тюрмі) є хорошим стимулом не йти шляхом цієї меншості...
От і виходить
Гонтарєва і К - викидали з числа банків вже навіть не потенційних-а реальних злодіїв....
Ясно що ті кого викинули - затаїли образу і навіть спалили будинок....