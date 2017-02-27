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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 20:44
Shaman написав:
Причем причина, что деньги отнесли в банк-помойку, как-то даже не всплывает. Или что владельцы банков тупо всех кинули.
А может причина находиться глубже ? Например, неполное покрытие обязательств банком, денежный мультипликатор делает банк учреждением, который рано или поздно не выполнит своих обязательств. Т.е. банк является потенциальным заведением, который тупо всех кинет ?
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tumos
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Додано: Сер 14 жов, 2020 20:51
tumos написав:
Т.е. банк является потенциальным заведением, который тупо всех кинет ?
Будь-яка людина є потенційним генієм чи злодієм....
І цей потенціал обмежують кримінальним кодексом. чи вихованням...
До когось не доходить - і вони стають реальними мешканцями місць позбавлень волі
Для більшості-приклад меншості (злодії в тюрмі) є хорошим стимулом не йти шляхом цієї меншості...
От і виходить
Гонтарєва і К - викидали з числа банків вже навіть не потенційних-а реальних злодіїв....
Ясно що ті кого викинули - затаїли образу і навіть спалили будинок....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:00
budivelnik написав:
Будь-яка людина є потенційним генієм чи злодієм....
І цей потенціал обмежують кримінальним кодексом. чи вихованням...
Право – это воля правящего класса, возведённая в закон. Частичное резервирование находится в правовой плоскости.
PS
Хотя надо еще посмотреть на кого возложена денежная эмиссия согласно законодательства.
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tumos
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:32
Понедельник -В Колумба играли .
Вторник -на 6 часов работать позже стали .
Среда -Покрова , Победа ,Рыбалка .
Что же четверг нам готовит ?
Гривны много собралось .....
Пойдет вниз до 28.30 отберусь.
Пойдет вверх до 28, 45 оставлю гривну на платежи .
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холява
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