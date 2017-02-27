Додано: Чет 15 жов, 2020 08:53

По поводу опроса. Можно поступить хитрее - тупо проголосовать против этих "инициатив", на де*** и популизм ответить смекалкой. А зачем довичне - хватит с топ-коррупционеров и 10 лет, законы есть, но применять их никто не собирается. Бибибка вон официально (!) скупает с оффшоров банки, мамы гетьманцовых с коболевыми становятся самыми богатыми старушками с мире, антивирусный фонд разграблен, пока люди мрут как мухи, оманские оффшоры трещат от зелиных бабок, а народ будут сношать за 3000 баксов и грабить как всегда. Что-то у меня такое подозрение, что все затевается ради начала борьбы с "коррупцией" не среди чинуш, а среди пенсионеров, чтоб отобрать у них похоронные деньги (эта идея достойна зеленых!) и работяг, которые всю жизнь пропахали, а тех, у кого есть доступ к бюджету и взяткам, эта "борьба" как всегда обойдет стороной. Так что ведущиеся на "референдум" будут использованы для легализации начала очередного грабежа народа преступной властью!