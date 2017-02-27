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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 20:44
Shaman написав:
Причем причина, что деньги отнесли в банк-помойку, как-то даже не всплывает. Или что владельцы банков тупо всех кинули.
А может причина находиться глубже ? Например, неполное покрытие обязательств банком, денежный мультипликатор делает банк учреждением, который рано или поздно не выполнит своих обязательств. Т.е. банк является потенциальным заведением, который тупо всех кинет ?
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tumos
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Додано: Сер 14 жов, 2020 20:51
tumos написав:
Т.е. банк является потенциальным заведением, который тупо всех кинет ?
Будь-яка людина є потенційним генієм чи злодієм....
І цей потенціал обмежують кримінальним кодексом. чи вихованням...
До когось не доходить - і вони стають реальними мешканцями місць позбавлень волі
Для більшості-приклад меншості (злодії в тюрмі) є хорошим стимулом не йти шляхом цієї меншості...
От і виходить
Гонтарєва і К - викидали з числа банків вже навіть не потенційних-а реальних злодіїв....
Ясно що ті кого викинули - затаїли образу і навіть спалили будинок....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:00
budivelnik написав:
Будь-яка людина є потенційним генієм чи злодієм....
І цей потенціал обмежують кримінальним кодексом. чи вихованням...
Право – это воля правящего класса, возведённая в закон. Частичное резервирование находится в правовой плоскости.
PS
Хотя надо еще посмотреть на кого возложена денежная эмиссия согласно законодательства.
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tumos
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Додано: Сер 14 жов, 2020 21:32
Понедельник -В Колумба играли .
Вторник -на 6 часов работать позже стали .
Среда -Покрова , Победа ,Рыбалка .
Что же четверг нам готовит ?
Гривны много собралось .....
Пойдет вниз до 28.30 отберусь.
Пойдет вверх до 28, 45 оставлю гривну на платежи .
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холява
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Додано: Сер 14 жов, 2020 22:31
холява написав:
Понедельник -В Колумба играли .
Вторник -на 6 часов работать позже стали .
Среда -Покрова , Победа ,Рыбалка .
....
Четверг - президентская голосовалка.
Пятница - снова Ковид наступает
Субботу опять дожди поливают
Лишь в воскресенье начнем подготовку
Чтоб в понедельник бумагою топку
Межбанка погорячей растопить
Или же доллар слегка обвалить.
Кто угадает Нацбанка финты
Будет гонять всю неделю понты.
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antey1969
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Додано: Чет 15 жов, 2020 02:11
vitaliian написав:
а смысл? кому-то выстрелили в ногу, лавочку с высокими % прикрыли, где теперь привлекать будут я хз (кроме известной схемы рефинанса под залог овгз), нагрузку на бюджет снизили, говорят даже кому то дешевые кредиты выдают.
Ничего они не снизили. 3/4 пирамиды построено под 18% годовых. При стабильном курсе $ это превращается 18% в валюте! Сумасшедшие условия, такого не было в истории Украины. Конечно никакой бюджет не справится. И все равно придется объявлять по пирамиде дефолт либо заливать эмиссией (=кратный девал). Пока что идем по второму пути - отдаем со станка (рефинанса нбу).
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Чет 15 жов, 2020 02:56
Moneta написав: vitaliian написав:
а смысл? кому-то выстрелили в ногу, лавочку с высокими % прикрыли, где теперь привлекать будут я хз (кроме известной схемы рефинанса под залог овгз), нагрузку на бюджет снизили, говорят даже кому то дешевые кредиты выдают.
Ничего они не снизили. 3/4 пирамиды построено под 18% годовых. При стабильном курсе $ это превращается 18% в валюте! Сумасшедшие условия, такого не было в истории Украины. Конечно никакой бюджет не справится. И все равно придется объявлять по пирамиде дефолт либо заливать эмиссией (=кратный девал). Пока что идем по второму пути - отдаем со станка (рефинанса нбу).
Было такое в истории Украины. Неоднократно и похлеще. Так 1997 году удавалось получать на ОВГЗ до 100% в валюте. В 2006-2007 при стабильном курсе 5.05, депозиты от 18 до 20% в гривне были не редкостью. Помнится в тех же 1996-1997 в Проминвестбанке был замечательный срочный депозит для физлиц на год под 55% в долларах. В этот же период юр.лица размещались в банке "Украина" под 25% в долларах на год с помесячным получением процентов.
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dir
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Додано: Чет 15 жов, 2020 06:38
dir написав:
Помнится в тех же 1996-1997 в Проминвестбанке был замечательный срочный депозит для физлиц на год под 55% в долларах.
Я в Промінвесті в 1996 р. мав доларове депо під 15%, були більші %, то відкривав би під більші. В 1997 р. ПіБ ще знизив, але приват давав 15-17% по різним термінам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:03
Moneta написав: vitaliian написав:
а смысл? кому-то выстрелили в ногу, лавочку с высокими % прикрыли, где теперь привлекать будут я хз (кроме известной схемы рефинанса под залог овгз), нагрузку на бюджет снизили, говорят даже кому то дешевые кредиты выдают.
Ничего они не снизили. 3/4 пирамиды построено под 18% годовых. При стабильном курсе $ это превращается 18% в валюте! Сумасшедшие условия, такого не было в истории Украины. Конечно никакой бюджет не справится. И все равно придется объявлять по пирамиде дефолт либо заливать эмиссией (=кратный девал). Пока что идем по второму пути - отдаем со станка (рефинанса нбу).
у вас странное представление о стабильной валюте - это иллюзия, от любого пука гривна мигом скатится до 40 или даже ниже. Плата за этот риск - повышенные %. Создаёт пирамиду то что мы потребляем больше чем производим а не 18% или 11%, даже при бесплатном кредитовании если тратить больше чем зарабатывать наступит дефолт. Т.е. да проблема есть, но она в другой плоскости и отказом от кредитования или дефолтом её не решить, нужен отказ от потребления. Пенсам и работающим за минималку отказываться уже не от чего, а элита добровольно отказываться не захочет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:53
По поводу опроса. Можно поступить хитрее - тупо проголосовать против этих "инициатив", на де*** и популизм ответить смекалкой. А зачем довичне - хватит с топ-коррупционеров и 10 лет, законы есть, но применять их никто не собирается. Бибибка вон официально (!) скупает с оффшоров банки, мамы гетьманцовых с коболевыми становятся самыми богатыми старушками с мире, антивирусный фонд разграблен, пока люди мрут как мухи, оманские оффшоры трещат от зелиных бабок, а народ будут сношать за 3000 баксов и грабить как всегда. Что-то у меня такое подозрение, что все затевается ради начала борьбы с "коррупцией" не среди чинуш, а среди пенсионеров, чтоб отобрать у них похоронные деньги (эта идея достойна зеленых!) и работяг, которые всю жизнь пропахали, а тех, у кого есть доступ к бюджету и взяткам, эта "борьба" как всегда обойдет стороной. Так что ведущиеся на "референдум" будут использованы для легализации начала очередного грабежа народа преступной властью!
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