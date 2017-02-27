Рекомендуем к просмотру
С ув.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 10:31
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 15 жов, 2020 10:36
Тем временем:
Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 15 окт к 14 окт ): -164 млн ( 79,263 - 79,427 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 15 окт к 08 окт ): -631 млн ( 79,263 - 79,894 млрд грн)
- за последний месяц ( 15 окт к 15 сент ): -5.42 млрд ( 79,263 - 84,682 млрд грн)
В целом - динамика без особых изменений, но праздники по сю и по ту сторону океана внесли свои коррективы в пользу замедления этого трагического процесса.
Стабильность результата - признак мастерства!
А вот какие изменения за месяц ( 15 окт к 15 сент ) по другим категориям:
НБУ: 0
Банки: +11,69 млрд
Юр. лица: +1,19 млрд
Физ. лица: -124 млн
Всего: +7,34 млрд
Все течет, все изменяется... в основном, от нерезов в банки и в смелые (государственные?) юрлица.
(Полная картина здесь:
Додано: Чет 15 жов, 2020 10:54
Ради интереса пересмотрел архив. Разместился в Проминвесте на год в 1997 под 55% в долларах с выплатой в конце срока. По совету товарища, который сделал это ранее, может в конце 1996. Мог разместиться каждый, но как то они этот депозит не сильно выпячивали. Сайтов банков тогда не было. Письменно на кассе то-же не сильно рекламировали. Откуда мой знакомый узнал, разместился сам и мне помог разместиться не пойму. Зашёл я в кассу(тогда прямо в кассе договор выдавали и деньги на депозит принимали) спросил насчёт такого депозита. ответили "да, можно" Несколько товарищей послушав меня то-же неплохо разместились на том депозите. Прямо в головной конторе (пер. Шевченко в Киеве).Валюты правда у народа тогда было на порядок меньше(если не на два), но и покупательная стоимость тогдашнего доллара была в разы выше. Помнится в 1996 отреставрировал с использованием только что появившихся фотополимеров четыре передних зуба за 120 у.е. в одной из первых частных клиник. Часа четыре мною за эти деньги врач с медсестрой занимались.Зарплаты в 30-40 долларов(в эквиваленте в месяц) в Киеве были массовым явлением.Ну то уже такое. Було й загуло.
Востаннє редагувалось dir в Чет 15 жов, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 жов, 2020 10:55
headshaker предлагаю считать рефинанс основным локомотивом экономики...
для полноты картины размер вклада покрываемый фондом по годам
В 1996 валюту ещё мало кто в глаза видел.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 жов, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:04
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2835/2838 РАБОТАЕМ
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:10
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:15
Фонда в те годы не было. Первые доллары в несколько сотен реально увидел, приобрёл у менял под универмагом Украина в 1990 году. В конце 80-х народ возил валюту из Китая , Югославии(была такая страна), Польши. Летом 1990 ввёз 280 немецких марок(где то даже ввозная декларация сохранилась) после тур.поездки в Югославию.В 1992 приобрёл двухкомнатную "чешку" на Шолом -Алейхема в Киеве за 2куе. Такие цены были.
Востаннє редагувалось dir в Чет 15 жов, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Втарився в своїй селухі по 28,50 в Приваті. Ще в 3-х відділеннях інших банків доларів немає. Місцевий міняла приймає по 28,35, продає по 28,45 ( але доларів немає ). Полтавська обл.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:29
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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