Додано: Чет 15 жов, 2020 10:54

Ой+ написав: dir написав: Помнится в тех же 1996-1997 в Проминвестбанке был замечательный срочный депозит для физлиц на год под 55% в долларах. Помнится в тех же 1996-1997 в Проминвестбанке был замечательный срочный депозит для физлиц на год под 55% в долларах.



Я в Промінвесті в 1996 р. мав доларове депо під 15%, були більші %, то відкривав би під більші. В 1997 р. ПіБ ще знизив, але приват давав 15-17% по різним термінам. Я в Промінвесті в 1996 р. мав доларове депо під 15%, були більші %, то відкривав би під більші. В 1997 р. ПіБ ще знизив, але приват давав 15-17% по різним термінам.

Ради интереса пересмотрел архив. Разместился в Проминвесте на год в 1997 под 55% в долларах с выплатой в конце срока. По совету товарища, который сделал это ранее, может в конце 1996. Мог разместиться каждый, но как то они этот депозит не сильно выпячивали. Сайтов банков тогда не было. Письменно на кассе то-же не сильно рекламировали. Откуда мой знакомый узнал, разместился сам и мне помог разместиться не пойму. Зашёл я в кассу(тогда прямо в кассе договор выдавали и деньги на депозит принимали) спросил насчёт такого депозита. ответили "да, можно" Несколько товарищей послушав меня то-же неплохо разместились на том депозите. Прямо в головной конторе (пер. Шевченко в Киеве).Валюты правда у народа тогда было на порядок меньше(если не на два), но и покупательная стоимость тогдашнего доллара была в разы выше. Помнится в 1996 отреставрировал с использованием только что появившихся фотополимеров четыре передних зуба за 120 у.е. в одной из первых частных клиник. Часа четыре мною за эти деньги врач с медсестрой занимались.Зарплаты в 30-40 долларов(в эквиваленте в месяц) в Киеве были массовым явлением.Ну то уже такое. Було й загуло.