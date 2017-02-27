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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:37
kharkov_val написав: Investor_K написав: kharkov_val написав:
2835/2838 РАБОТАЕМ
Дешевше буде?
Може буде, а може й ні
Буде буде...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:53
сірий написав: alex10 написав:
Втарився в своїй селухі по 28,50 в Приваті. Ще в 3-х відділеннях інших банків доларів немає. Місцевий міняла приймає по 28,35, продає по 28,45 ( але доларів немає
). Полтавська обл.
ВСЕ ПАЛАЄ КРАСНИМ
Ще ні
. Чи запалає - невідомо, але "сало нада пєрєпрятать"...
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:56
Не розумію метрики на форумі, чому падає міжбанк? По моїм даним міжбанк росте, та НБУ теж виріс.
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