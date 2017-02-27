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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6601660266036604

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 199
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
143
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:37

  kharkov_val написав:
  Investor_K написав:
  kharkov_val написав:2835/2838 РАБОТАЕМ
Дешевше буде?
Може буде, а може й ні
Буде буде...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:47

  alex10 написав:Втарився в своїй селухі по 28,50 в Приваті. Ще в 3-х відділеннях інших банків доларів немає. Місцевий міняла приймає по 28,35, продає по 28,45 ( але доларів немає :) ). Полтавська обл.

ВСЕ ПАЛАЄ КРАСНИМ :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:53

  сірий написав:
  alex10 написав:Втарився в своїй селухі по 28,50 в Приваті. Ще в 3-х відділеннях інших банків доларів немає. Місцевий міняла приймає по 28,35, продає по 28,45 ( але доларів немає :) ). Полтавська обл.

ВСЕ ПАЛАЄ КРАСНИМ :D


Ще ні :). Чи запалає - невідомо, але "сало нада пєрєпрятать"...
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не розумію метрики на форумі, чому падає міжбанк? По моїм даним міжбанк росте, та НБУ теж виріс.
sailed
 
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  #<1 ... 6601660266036604
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