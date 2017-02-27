Буде буде...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:37
Буде буде...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:47
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:53
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не розумію метрики на форумі, чому падає міжбанк? По моїм даним міжбанк росте, та НБУ теж виріс.
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:13
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.10.2020..................28,3301
Доллар прибавил около 1.5 копеек за счет вечерней динамики вторника.
Открылись на полкопейки ниже закрытия вторника со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред снизу на полкопейки. Постояв еще немного, после 11 опустились на полкопейки и снова остановились. Как и на нескольких предыдущих сессиях, до 12 идет ровная торговля без видимой динамики. К 12 приподнялись на полкопейки.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на полкопейки выше уровня открытия.
НБУ во вторник на МБ замечен не был, но анализ ликвидности показывает продажу 1 млн. Похоже на мелкий своп, но на прошлой неделе НБУ провел мелкую тайную интервенцию, которая не была замечена рынком. Не будем спешить с выводами.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов, что несколько странно перед выходным. Добавили ликвидности также и расходы казначейства. Отток шел только в наличку. Из малозначимых факторов стоит отметить почти полное погашение суточного рефинанса.
В понедельник объем валютного рынка обвалился с 540.7 до 298.9 млн, что вполне естественно для ТОМных торгов. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение немного превысило спрос.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 15 жов, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:56
Omnia fluunt, omnia mutantur
28.25-28.30/28.35-28.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ясно, схоже тут з великим лагом інформація відображається) Ростем!
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы бы разобрались в вопросе перед тем как писать на форуме, изображаете знания по любому вопросу, напуская эпитетов (нецелевого) не владея темой.
При Гонтаревой сумма рефинанса который банки должны были НБУ не выросла вообще.
Наибольшие суммы рефинанса Нацбанк выдал под руководством Кубива, получили - госбанки, Коломойский, Лагун и Бахматюк. Гонтарева и вправду оказалась самой "скупой" в выдаче средств. Посоревноваться с Кубивом может разве что только "семейный" Соркин.
А гривну конвертировали прежде всего физические лица, уменьшившие за год вклады в гривне с 600 млрд. до 300.
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