Додано: Чет 15 жов, 2020 12:13

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

15.10.2020..................28,3301

Доллар прибавил около 1.5 копеек за счет вечерней динамики вторника.

Открылись на полкопейки ниже закрытия вторника со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред снизу на полкопейки. Постояв еще немного, после 11 опустились на полкопейки и снова остановились. Как и на нескольких предыдущих сессиях, до 12 идет ровная торговля без видимой динамики. К 12 приподнялись на полкопейки.

Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на полкопейки выше уровня открытия.



НБУ во вторник на МБ замечен не был, но анализ ликвидности показывает продажу 1 млн. Похоже на мелкий своп, но на прошлой неделе НБУ провел мелкую тайную интервенцию, которая не была замечена рынком. Не будем спешить с выводами.



Остатки на коррсчетах выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов, что несколько странно перед выходным. Добавили ликвидности также и расходы казначейства. Отток шел только в наличку. Из малозначимых факторов стоит отметить почти полное погашение суточного рефинанса.



В понедельник объем валютного рынка обвалился с 540.7 до 298.9 млн, что вполне естественно для ТОМных торгов. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение немного превысило спрос.