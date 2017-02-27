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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:04
Про гривну с 2.30
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:11
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:17
Moneta то ли будет дождь то ли нет, сильная аналитека уровня 9 класса сельской школы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:21
для того что бы узнать точный прогноз, надо дожить именно до того времени.
даже если сейчас скажут про курс в январе 30 - будет много здесь на форуме аналитиков, которые скажут - не правда
точно так же если дадут прогноз про курс 27, уже др. половина аналитиков скажет - не правда.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:26
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