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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6602660366046605

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 200
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
144
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:04



Про гривну с 2.30
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:11

  Moneta написав:

Про гривну с 2.30


ще до компанії додайте охріма і савченка :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:17

Moneta то ли будет дождь то ли нет, сильная аналитека уровня 9 класса сельской школы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:21

  vitaliian написав:Moneta то ли будет дождь то ли нет, сильная аналитека уровня 9 класса сельской школы.


для того что бы узнать точный прогноз, надо дожить именно до того времени.
даже если сейчас скажут про курс в январе 30 - будет много здесь на форуме аналитиков, которые скажут - не правда
точно так же если дадут прогноз про курс 27, уже др. половина аналитиков скажет - не правда. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:26

  jump написав:
  Moneta написав:

Про гривну с 2.30


ще до компанії додайте охріма і савченка :lol:


Про ББ забули)
sailed
 
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