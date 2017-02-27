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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6603660466056606>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 200
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
144
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:04



Про гривну с 2.30
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:11

  Moneta написав:

Про гривну с 2.30


ще до компанії додайте охріма і савченка :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:17

Moneta то ли будет дождь то ли нет, сильная аналитека уровня 9 класса сельской школы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:21

  vitaliian написав:Moneta то ли будет дождь то ли нет, сильная аналитека уровня 9 класса сельской школы.


для того что бы узнать точный прогноз, надо дожить именно до того времени.
даже если сейчас скажут про курс в январе 30 - будет много здесь на форуме аналитиков, которые скажут - не правда
точно так же если дадут прогноз про курс 27, уже др. половина аналитиков скажет - не правда. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:26

  jump написав:
  Moneta написав:

Про гривну с 2.30


ще до компанії додайте охріма і савченка :lol:


Про ББ забули)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:22

Ти диви, що DXY творить!!!! :)

https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy

зі. Готуйте бакси для обміну на інші валюти, поки бакс укріплюєтся...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:48

  change_pm написав:Ти диви, що DXY творить!!!! :)

https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy

зі. Готуйте бакси для обміну на інші валюти, поки бакс укріплюєтся...

Наш1 банки поки роздупляться, то вже й впасти назад може. З тим же евро наприклад.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................15.10.2020.............16.10.2020
дата розрахунку..................13.10.2020..............15.10.2020
Євро.....................................33,3935...................33,1764...-0.65
Долар США..........................28,3164...................28,3365...+0.07%
После полудня доллар прибавил еще 0.6 копейки.
Доллар прибавил около 1.5 копеек за счет вечерней динамики вторника.
Открылись на полкопейки ниже закрытия вторника со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред снизу на полкопейки. Постояв еще немного, после 11 опустились на полкопейки и снова остановились. Как и на нескольких предыдущих сессиях, до 12 идет ровная торговля без видимой динамики. К 12 приподнялись на полкопейки.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на полкопейки выше уровня открытия.
Перед обедом, следуя мировой тенденции укрепления доллара, выросли на копейку. После обеда на полкопейки опустились. Котировки евро весь день смотрят вниз.
Официальный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия вторника.
Очень спокойная сессия. Учитывая стремительный рост доллара в мире, можно утверждать, что сегодня гривна укреплялась.

Этот день в истории:
2019 - 24.7858 (+25) +355
2018 - 27.9282 (-6) +41

2017 - 26.5380 (-10)
2016 - 25.7908 (-1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС ДЕФОЛТ

Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.
Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.
Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:12

  komp написав:
  zРадио написав:PS: а к Гонтаревой (лично у меня) претензии не за сам факт вывода с рынка банков, а в проактивной раздаче нецелевого рефинансования в многомиллиардных объемах, который тут же отправлялся на межбанк, где подконтрольный ей НБУ монетизировал эту эмиссию, сливая золотовалютные резервы

Вы бы разобрались в вопросе перед тем как писать на форуме, изображаете знания по любому вопросу, напуская эпитетов (нецелевого) не владея темой.
При Гонтаревой сумма рефинанса который банки должны были НБУ не выросла вообще.
Наибольшие суммы рефинанса Нацбанк выдал под руководством Кубива, получили - госбанки, Коломойский, Лагун и Бахматюк. Гонтарева и вправду оказалась самой "скупой" в выдаче средств. Посоревноваться с Кубивом может разве что только "семейный" Соркин.
https://zn.ua/ECONOMICS/bolshe-vsego-re ... 5395_.html

А гривну конвертировали прежде всего физические лица, уменьшившие за год вклады в гривне с 600 млрд. до 300.


Глянул на лайкнувших - кроме Сибарита, одна бото-ферма По+Го :oops: Так вот, отвечаю не разобравшимся и вам, и им - дискуссия шла о претензиях к Гонтаревой, поэтому я и высказал претензии к Гонтаревой, которая ТОЖЕ раздавала нецелевой рефинанс в многомиллиардных объемах. Я нигде не говорил, что у меня нет претензий к Кубиву.

Что касается ресипиентов этого рефинанса - да, перечисленные вами банки, действительно, были среди них. Только что это меняет?? Вы, наверно, понятия зеленого не имеете, какую роль играет НБУ на межбанке, тем более, во времена валютных ограчений? Нестрашно, я вам расскажу - он в ручном режиме просматривает каждую маломальски-крупную заявку на покупку валюты, проверяя, не является ли она спекулятивной. А уж решение о валютных интервенциях так вообще никто кроме НБУ не принимает. Следовательно, без активного содействия Гонтаревой (и Кубива, если настаиваете) операцию под названием "эмиссия в обмен на ЗВР" провернуть было невозможно даже таким жуликам как Коломойский и Лагун!!!
zРадио
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