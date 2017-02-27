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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:04
Про гривну с 2.30
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:11
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:17
Moneta то ли будет дождь то ли нет, сильная аналитека уровня 9 класса сельской школы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:21
для того что бы узнать точный прогноз, надо дожить именно до того времени.
даже если сейчас скажут про курс в январе 30 - будет много здесь на форуме аналитиков, которые скажут - не правда
точно так же если дадут прогноз про курс 27, уже др. половина аналитиков скажет - не правда.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:26
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:22
Ти диви, що DXY творить!!!!
зі. Готуйте бакси для обміну на інші валюти, поки бакс укріплюєтся...
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:48
Наш1 банки поки роздупляться, то вже й впасти назад може. З тим же евро наприклад.
Life is good.
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................15.10.2020.............16.10.2020
дата розрахунку..................13.10.2020..............15.10.2020
Євро.....................................33,3935...................33,1764...-0.65
Долар США..........................28,3164...................28,3365...+0.07%
После полудня доллар прибавил еще 0.6 копейки.
Доллар прибавил около 1.5 копеек за счет вечерней динамики вторника.
Открылись на полкопейки ниже закрытия вторника со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред снизу на полкопейки. Постояв еще немного, после 11 опустились на полкопейки и снова остановились. Как и на нескольких предыдущих сессиях, до 12 идет ровная торговля без видимой динамики. К 12 приподнялись на полкопейки.
Справочный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3450, что на полкопейки выше уровня открытия.
Перед обедом, следуя мировой тенденции укрепления доллара, выросли на копейку. После обеда на полкопейки опустились. Котировки евро весь день смотрят вниз.
Официальный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия вторника.
Очень спокойная сессия. Учитывая стремительный рост доллара в мире, можно утверждать, что сегодня гривна укреплялась.
Этот день в истории:
2019 - 24.7858 (+25) +355
2018 - 27.9282 (-6) +41
2017 - 26.5380 (-10)
2016 - 25.7908 (-1)
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС ДЕФОЛТ
Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.
Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.
Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:12
Глянул на лайкнувших - кроме Сибарита, одна бото-ферма По+Го Так вот, отвечаю не разобравшимся и вам, и им - дискуссия шла о претензиях к Гонтаревой, поэтому я и высказал претензии к Гонтаревой, которая ТОЖЕ раздавала нецелевой рефинанс в многомиллиардных объемах. Я нигде не говорил, что у меня нет претензий к Кубиву.
Что касается ресипиентов этого рефинанса - да, перечисленные вами банки, действительно, были среди них. Только что это меняет?? Вы, наверно, понятия зеленого не имеете, какую роль играет НБУ на межбанке, тем более, во времена валютных ограчений? Нестрашно, я вам расскажу - он в ручном режиме просматривает каждую маломальски-крупную заявку на покупку валюты, проверяя, не является ли она спекулятивной. А уж решение о валютных интервенциях так вообще никто кроме НБУ не принимает. Следовательно, без активного содействия Гонтаревой (и Кубива, если настаиваете) операцию под названием "эмиссия в обмен на ЗВР" провернуть было невозможно даже таким жуликам как Коломойский и Лагун!!!
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