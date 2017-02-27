change_pm написав:Ти диви, що DXY творить!!!!
https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy
зі. Готуйте бакси для обміну на інші валюти, поки бакс укріплюєтся...
Думаю, готуватися треба повільно. Долар може міцніти аж до результатів їх виборів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:17
Думаю, готуватися треба повільно. Долар може міцніти аж до результатів їх виборів
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:30
Може так, а може ні...
Якщо побачу 1.12 за ойро до кінця жовтня, ниряю...
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