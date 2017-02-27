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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6603660466056606

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 200
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
144
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:17

  change_pm написав:Ти диви, що DXY творить!!!! :)

https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy

зі. Готуйте бакси для обміну на інші валюти, поки бакс укріплюєтся...


Думаю, готуватися треба повільно. Долар може міцніти аж до результатів їх виборів
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:30

  kmm3 написав:
  change_pm написав:Ти диви, що DXY творить!!!! :)

https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy

зі. Готуйте бакси для обміну на інші валюти, поки бакс укріплюєтся...


Думаю, готуватися треба повільно. Долар може міцніти аж до результатів їх виборів

Може так, а може ні...

Якщо побачу 1.12 за ойро до кінця жовтня, ниряю... :)
change_pm
 
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  #<1 ... 6603660466056606
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