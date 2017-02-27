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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6603660466056606

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 200
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
144
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:17

  change_pm написав:Ти диви, що DXY творить!!!! :)

https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy

зі. Готуйте бакси для обміну на інші валюти, поки бакс укріплюєтся...


Думаю, готуватися треба повільно. Долар може міцніти аж до результатів їх виборів
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:30

  kmm3 написав:
  change_pm написав:Ти диви, що DXY творить!!!! :)

https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy

зі. Готуйте бакси для обміну на інші валюти, поки бакс укріплюєтся...


Думаю, готуватися треба повільно. Долар може міцніти аж до результатів їх виборів

Може так, а може ні...

Якщо побачу 1.12 за ойро до кінця жовтня, ниряю... :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:49

  VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.
Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.
Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.


А бывает ещё какой?
Вас просто послали,может после выборов(после 5-ти вопросов) для вас придумают что-то особенное,а пока будет как захочешь ты :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:01

  Moneta написав:

Про гривну с 2.30

У Эрика процент попадания 0.01%.Можно прослушать и забыть...или забить.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:08

  VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.
Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.
Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.


Важлива інформація, і де всі ці спікери, які кричали 100% гарантовано державою!?
Влаштують міжсобойчик: банк буде кивати на мінфін, а мінфін аморфна структура, хвалені державні гарантії там не працюють.
А тільки мав намір конвертувати валютне депо в ОВГЗ!!!
Тримайте в курсі цієї історії.
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:18

  VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.
Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.
Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.

Это кто же в банке так глобально мыслит? Студент, подрабатывающий на горячке или операционист в отделении? :)
Когда был отправлен платеж в банке-получателе знать не могут, пока не получат.
Платежи в долларах далеко не всегда проходят день в день. Обычно им нужно пройти через ФРБ, а они работают по ночам (по нашему времени). У банков тоже есть запас времени на отправку платежей и на проведение входящих.
Надеюсь, завтра Вы получите свою выплату и сообщите нам, что дефолт отменяется.

ЗЫ Платежи в гривнах могут идти до 5 дней, если оба банка не торопятся и работают на пределе дозволенного. Это не будет каким-либо нарушением и уж тем более не будет дефолтом отправителя. Мгновенное прохождение платежей никто и нигде не гарантирует.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

красным валюты которые сегодня подешевели к гривне!
Зображення
становимся сверхдержавой!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:53

  Дед Мороз написав:У Эрика процент попадания 0.01%.Можно прослушать и забыть...или забить.

Если процент попадания 0.01%, то надо прослушать и сделать все с точностью наоборот. А если 50% - то тогда действительно забыть...или забить :D
Victor37
 
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