VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний. Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать. Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.
А бывает ещё какой? Вас просто послали,может после выборов(после 5-ти вопросов) для вас придумают что-то особенное,а пока будет как захочешь ты
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний. Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать. Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.
Важлива інформація, і де всі ці спікери, які кричали 100% гарантовано державою!? Влаштують міжсобойчик: банк буде кивати на мінфін, а мінфін аморфна структура, хвалені державні гарантії там не працюють. А тільки мав намір конвертувати валютне депо в ОВГЗ!!! Тримайте в курсі цієї історії.
VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний. Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать. Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.
Это кто же в банке так глобально мыслит? Студент, подрабатывающий на горячке или операционист в отделении? Когда был отправлен платеж в банке-получателе знать не могут, пока не получат. Платежи в долларах далеко не всегда проходят день в день. Обычно им нужно пройти через ФРБ, а они работают по ночам (по нашему времени). У банков тоже есть запас времени на отправку платежей и на проведение входящих. Надеюсь, завтра Вы получите свою выплату и сообщите нам, что дефолт отменяется.
ЗЫ Платежи в гривнах могут идти до 5 дней, если оба банка не торопятся и работают на пределе дозволенного. Это не будет каким-либо нарушением и уж тем более не будет дефолтом отправителя. Мгновенное прохождение платежей никто и нигде не гарантирует.
vitaliian написав:красным валюты которые сегодня подешевели к гривне! ... становимся сверхдержавой!
В этом аспекте Израиль - давно сверхдержава, за 5 лет доллар там упал с 4.0 до 3.4 шекеля Причем падение почти непрерывное и систематическое.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
zРадио написав:PS: а к Гонтаревой (лично у меня) претензии не за сам факт вывода с рынка банков, а в проактивной раздаче нецелевого рефинансования в многомиллиардных объемах, который тут же отправлялся на межбанк, где подконтрольный ей НБУ монетизировал эту эмиссию, сливая золотовалютные резервы
Вы бы разобрались в вопросе перед тем как писать на форуме, изображаете знания по любому вопросу, напуская эпитетов (нецелевого) не владея темой. При Гонтаревой сумма рефинанса который банки должны были НБУ не выросла вообще. Наибольшие суммы рефинанса Нацбанк выдал под руководством Кубива, получили - госбанки, Коломойский, Лагун и Бахматюк. Гонтарева и вправду оказалась самой "скупой" в выдаче средств. Посоревноваться с Кубивом может разве что только "семейный" Соркин. https://zn.ua/ECONOMICS/bolshe-vsego-re ... 5395_.html
А гривну конвертировали прежде всего физические лица, уменьшившие за год вклады в гривне с 600 млрд. до 300.
Глянул на лайкнувших - кроме Сибарита, одна бото-ферма По+Го Так вот, отвечаю не разобравшимся и вам, и им - дискуссия шла о претензиях к Гонтаревой, поэтому я и высказал претензии к Гонтаревой, которая ТОЖЕ раздавала нецелевой рефинанс в многомиллиардных объемах. Я нигде не говорил, что у меня нет претензий к Кубиву.
Что касается ресипиентов этого рефинанса - да, перечисленные вами банки, действительно, были среди них. Только что это меняет?? Вы, наверно, понятия зеленого не имеете, какую роль играет НБУ на межбанке, тем более, во времена валютных ограчений? Нестрашно, я вам расскажу - он в ручном режиме просматривает каждую маломальски-крупную заявку на покупку валюты, проверяя, не является ли она спекулятивной. А уж решение о валютных интервенциях так вообще никто кроме НБУ не принимает. Следовательно, без активного содействия Гонтаревой (и Кубива, если настаиваете) операцию под названием "эмиссия в обмен на ЗВР" провернуть было невозможно даже таким жуликам как Коломойский и Лагун!!!
Думаю, zРадио куда полезнее провел бы время, если бы потратил его не на исследование списка лайкнувших, а на систематизацию данных, на которые только намекает, но деталей не приводит. А именно: 1. сколько за отчетный период было выдано рефинансирования 2. сколько из выданого не было возвращено 3. как изменились ЗВР 4. как соотносится 2. и 3. 5. ... Такой обзор хоть и не вполне укладывался бы в тему данного форума, но имел бы вполне конкретную ценность - в отличие от общих утверждений и классификации оппонентов.